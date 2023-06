Hora da Criança celebra 80 anos com aula pública e espetáculo

O Instituto Hora da Criança celebra, nesta sexta-feira, 2, seus 80 anos com um espetáculo especial. A secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro, participará das comemorações e vai conhecer mais sobre o Movimento Educativo e Cultural para as Infâncias, adolescências e juventudes da Bahia da instituição.

A secretária visitará as instalações da HC e assistirá à uma Aula Pública/Espetáculo que faz parte do calendário de celebração dos 80 anos da Hora da Criança, com uma homenagem ao aniversário de Adroaldo Ribeiro Costa, fundador do instituto, comemorado no dia 12 de abril.

Segundo o Instituto, o trabalho apresentado é resultado do processo de aprendizagem, no período de três meses, de março a maio de 2023, fruto de um diálogo entre inúmeras linguagens artísticas, tendo o teatro como eixo, mas também experienciando as vivências promovidas pela dança, música, artes visuais e literatura.

Participarão do espetáculo crianças, adolescentes e jovens da Hora da Criança, além de ex-integrantes e pessoas da terceira idade que mantêm relações estreitas com a instituição até hoje.

Para a Aula Pública, o tema em pauta ao homenageado é “Um homem chamado Adroaldo” que é um texto teatral, cujo título faz alusão à carta escrita pelo jovem cineasta Glauber Rocha, aos 13 anos, após assistir a “Opereta Narizinho”, escrita por Adroaldo Ribeiro Costa.

A opereta inaugurou o Teatro Infantil no Brasil em 1947 e foi baseada no livro “Reinações de Narizinho” autorizada pelo seu escritor Monteiro Lobato, que se tornou amigo do jovem Adroaldo. Discorre sobre esse encontro entre eles e as valorosas contribuições de Adroaldo Ribeiro Costa para a cultura, a arte e sobretudo para a Educação da Bahia.