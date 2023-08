Bon Odori é palco de torneio de “luta” entre robôs

Além de reunir exposições, cantores e concursos de beleza, o Bon Odori também é palco de uma inusitada disputa: o Robodori 2023, competição de robótica que possui diversas atividades, entre elas uma espécie de “luta” entre robôs de grupos rivais.

O torneio, que começou na sexta-feira, 25, termina neste domingo, 27, como parte do Festival de Cultura Japonesa. Com seis categorias distintas, a organização do torneio é do Capítulo Estudantil de Robótica e Automação RAS, Projeto de Extensão registrado no CETEC e vinculado ao programa de extensão Ramo Estudantil IEEE da Universidade Federal da Bahia (UFRB).

Durante os três dias, entusiastas da robótica e curiosos foram em busca dos vencedores. Em clima de Olimpíadas, a competição se encheu de robôs em modalidades que iam desde os desafios de sumô para robôs autônomos até a destreza de robôs rádio controlados. Ao final, serão entregues medalhas, troféus e prêmios em dinheiro para os campeões de cada categoria.

Para o professor da UFRB, Ivanoé Rodowanski, a disputa simboliza o compromisso com a inovação e excelência na robótica. O objetivo é disseminar o conhecimento por meio das provas.

“Um dos nossos objetivos principais é a difusão da robótica através das modalidades de competição de robôs. Mostrar ao público que a robótica é acessível, ela está disponível para todo mundo. É uma competição onde qualquer um pode participar, qualquer um que tem o seu robô que esteja dentro das regras de cada categoria, pode se inscrever e participar da competição”, explica.

Segundo o especialista, a competição conta com candidatos de variados níveis de educação. “Aqui temos estudantes tanto do ensino superior da graduação de ciências e tecnologias, engenharias, mas temos também estudantes do ensino médio participando e disputando de igual para igual com os competidores do nível superior” afirma.

Ivano, que coordena o RAS UFRB, completa que existem grupos específicos dentro das instituições que trabalham com esses projetos de robótica. “Aqueles interessados em saber mais sobre as competições, podem seguir o Instagram da Robodori, que é justamente um canal de comunicação dedicado a essa difusão da robótica e dessas atividades de competição de robô na Bahia”, convida.