Projeto Visitas Guiadas oferece recepção para escolas no MAM

Escolas e colégios podem negociar com o Educativo/MAM pra que as crianças tenham oficinas | Foto: Divulgação

O Projeto “Visitas Guiadas” do Museu de Arte Moderna (MAM) oferece de terça a sexta-feira, recepção para grupos visitantes, como estudantes dos ensino fundamental, médio e universitário, além de professores e pesquisadores, profissionais das áreas de cultura e turismo e pessoas de várias faixas etárias. As solicitações devem ser feitas com antecedência via e-mail [email protected].

A diretora do MAM Bahia, Marília Gil informou que a visita guiada no museu é de responsabilidade do setor educativo, onde atuam mediadores que podem explicar detalhes e informações de cada exposição.

Geralmente são propostas pesquisas, estudos, palestras. entre outras atividades | Foto: Divulgação

O museu tem uma média de 300 mil visitantes por ano, com atrações que recebem pessoas de cerca de 80 bairros de Salvador e caravanas do interior da Bahia. Só no ano passado, através da parceria do local com a Secretaria de Educação do Estado (SEC), o MAM recepcionou cerca de 10 mil professores, coordenadores e estudantes.

A depender do formato das exposições, as escolas e colégios podem negociar com o Educativo/MAM para que as crianças e adolescentes tenham experiência nas oficinas do MAM após as visitas e exposições. Segundo Marília Gil, geralmente são propostas pesquisas, estudos, palestras, documentários e filmes que auxiliam no preparo dos mediadores para falar sobre as exposições.