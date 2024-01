Rio Vermelho recebe primeira Feira de Verão; veja programação | A TARDE

O Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, será palco da 1° edição da "Feira de Verão", de 4 a 7 de janeiro, das 16h às 22h. Baianos e turistas poderão comprar produtos da moda praia, camisas com frases do baianês, artesanato, gastronomia, bijuterias, e lembranças da Bahia.

A Feira de Variedades irá animar o público com som ao vivo a partir das 19h. O projeto é promovido pela Associação Classista da Educação e Esporte da Bahia (ACEB) com o apoio da Prefeitura de Salvador.

A coordenadora de Empreendedorismo e Ação Social da ACEB, Anne Cristina, ressalta que a entidade investe na realização das feiras para fomentar o empreendedorismo, gerar renda às famílias que fabricam os produtos artesanais, e movimentar a economia local, principalmente, durante o verão, estação em que a cidade recebe turistas de diversos países.

A responsável pela pasta salienta ainda que as Feiras de Variedades são oportunidades de renda para Pessoas com Deficiência (PCD), autistas, com síndrome de down, mulheres que fazem tratamento oncológico, e empreendedores de uma forma geral da Economia Criativa e Solidária da Bahia.