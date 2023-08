Salvador recebe exposição intinerante inspirada na ancestralidade

Ministério da Cultura apresenta, em Salvador, a exposição “Cultura e suas peculiaridades” do artista plástico Eduardo Carvalho, de 24 de agosto a 24 de setembro, no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho. Após passar por São Paulo, Rio de Janeiro e outras quatro cidades, a mostra é inaugurada em Salvador com um workshop gratuito de Desenho Realista, ministrado pelo artista.



Eduardo Carvalho iniciou sua vida como trabalhador rural, passando a ser: padeiro, montador de móveis, professor universitário e artista premiado em vários países do mundo. No encontro, ele vai compartilhar, em primeira mão, sua jornada artística, e processo criativo. Os participantes do Workshop serão levados a aprender algumas das técnicas realistas aplicadas pelo artista. Terão direito a certificado e receberão gratuitamente o material de artes a ser utilizado na oficina.

Com estilo realista e hiper-realista, Eduardo Carvalho, captura minúcias como texturas, reflexos e sombras, ao representar a beleza da ancestralidade. Uma das peças centrais da atual exposição é a obra hiper-realista "Olhar Africano", que recebeu o "Prêmio Funarte Artes Visuais 2020”. Eduardo Carvalho, convida os visitantes a explorar e refletir sobre a profunda conexão entre a ancestralidade africana e a identidade brasileira.

Ao entrar no espaço expositivo, o visitante será imerso em um universo de sensações, onde as obras de Eduardo revelam a profunda beleza dos povos que moldaram o Brasil. Cada traço meticulosamente desenhado, revela a riqueza e a diversidade étnica que constituem a matriz da gente brasileira.



"Esta exposição é uma celebração da cultura brasileira, em sua forma mais profunda e diversificada. Convidamos todos a estarem conosco nesta jornada de descoberta, reflexão e conexão com nossa herança cultural", afirma Eduardo Carvalho.

Serviços Período da exposição: De 24 de agosto a 24 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 13 às 18h (com visita guiada). Workshop: 24 de agosto, às 14h (com entrega de certificado aos participantes). Local: Museu Eugênio Teixeira Leal, Rua do Açouguinho, 01, Pelourinho, Salvador, Bahia. Mais Informações: WhatsApp (16) 9 8206-2391 e pelo Instagram @eduardocarvalhoarte