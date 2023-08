Sanfoneiro agita público no Bon Odori com mistura de anime e forró

Se o hit da animação “Ben 10" fala sobre um garoto que pode assustar ao se transformar em alienígena, surpresa similar promove o sanfoneiro Denilson Félix ao cantar e tocar músicas de animes com uma sanfona. Ele é uma das atrações do Bon Odori e se apresentou nos três dias do festival da cultura japonesa que chega ao fim neste domingo, 27, no Parque de Exposições.

Além de Ben 10, ele dá o toque nordestino também a hits vindos de diversas outras produções da cultura pop. “Cavaleiros do Zodíaco”, “Barbie”, “Pokémon”, “Dragon Ball" e até “Naruto” ganharam uma versão própria com um toque nordestino.

Ao Portal A TARDE, Denilson contou que a ideia de misturar as culturas teve início em 2015.

"Sou fã desde criança de anime e tokusatsus [filmes ou séries japonesas], peguei a época de ‘Jiraiya’, ‘Cavaleiros do Zodíaco’, ‘Shurato’...Ao longo da minha vida, me tornei músico, e em 2015, surgiu a ideia de unir a cultura do nordeste e do Japão", afirmou.

Ele contou que o início foi difícil, mas que hoje o sucesso é garantido: "em 2015, tiveram muitas críticas. Mas o povo foi se acostumando", lembra.

O XV Festival da Cultura Japonesa de Salvador 2023 chega ao fim neste domingo, 27. Este ano o evento celebra a 30ª edição do Bon Odori, uma comemoração popular que acontece sempre no verão japonês.

Confira fotos do Festival:

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE