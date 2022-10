Autor de 'Racismo Linguístico' lança livro na Flica, em Cachoeira

O escritor ilheense, Gabriel Nascimento, lançará seu novo livro 'O rio do sangue dos meninos pretos, no próximo dia 4 de novembro às 17h30, durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica 2022), no Recôncavo da Bahia.

Quarto livro do escritor, a obra coloca em destaque a cultura e identidade preta, trazendo uma discussão sobre o genocídio do povo negro. Na história, o rio é vermelho e cresce a cada ano, o que assusta o personagem principal, Tio Zito.

'O rio do sangue dos meninos pretos' é uma fábula policialesca que se passa em um mundo onde não existe pretos. Na obra, ao mesmo tempo em que lutam pela vida, os personagens refletem sobre sua própria identidade que foi tomada de forma cruel por muitas gerações.

Autor de 'Racismo Linguístico', o professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), apresentará sua nova obra durante o evento cultural que acontece entre os dias 3 e 6 de novembro na cidade de Cachoeira. A obra tem assinatura da editora Letramento e também será lançada em Salvador após a Flica.

Serviço

O que: Lançamento do livro “O rio do sangue dos meninos pretos” de Gabriel Nascimento

Quando: 4 de novembro de 2022 às 17h30

Onde: Flica – Cachoeira (BA)

Quanto: Entrada gratuita