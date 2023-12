Cartunista do Grupo A TARDE, Cau Gomez faz exposição de 30 anos | A TARDE

Para celebrar os 30 anos de produção criativa morando em Salvador, o cartunista e artista gráfico mineiro Cau Gomez vai promover uma exposição comemorativa na Galeria Arcos, da Caixa Cultural, entre os dias 12 de dezembro a 4 de fevereiro de 2024. O artista e o curador Ilan Iglesias estarão presentes na noite de abertura, às 19h.

Com o nome “A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez – 30 anos de Bahia”, a exposição dedicará grande parte de seu espaço aos trabalhos de cartuns, charges e caricaturas publicadas em importantes jornais como o A TARDE, o Estado de São Paulo, o Courrier International de Paris, Le Monde Diplomatique e dezenas de revistas.

Na ocasião, o público poderá conferir os originais e rascunhos, sendo estes essenciais para elevar o nível de finalização dos desenhos, e saber os detalhes da elaboração de um trabalho desde as primeiras ideias, passando pelo processo de amadurecimento da concepção até a arte-final.

“Esta exposição pontua um período de tempo em que eu faço uma reflexão profunda sobre criação, sobre execução, sobre o meu gestual, o meu modo de me expressar e de desenhar, sempre com uma exigência muito grande, mas também em um clima de celebração”, conta o artista.

De acordo com o curador Ilan Iglesias, da Galeria RV Cultura e Arte, a ideia não é fazer uma exposição retrospectiva, mas comemorativa da data. Serão levadas ao público mais de 60 trabalhos entre premiados ou publicados em veículos de imprensa de grande projeção.

“Chegou a ser dolorido ter que retirar tanta coisa boa, mas é uma questão de espaço físico”, confessou o cartunista. Haverá também criações que falam sobre temas importantes para o artista, acompanhados de informações sobre o contexto histórico no qual os trabalhos foram desenvolvidos, além de curiosidades sobre a produção do cartunista.

Para o curador, Cau Gomez é um artista mundialmente celebrado em sua área de atuação, um dos nomes mais relevantes no cenário de charges, cartuns e caricaturas do Brasil, dono de um traço particular e obras contundentes. “O trabalho do Cau Gomez chama a atenção, primeiramente, pela sensibilidade ao tratar de assuntos delicados, se expressando através do desenho de humor, mas trazendo posicionamentos críticos para problemas do nosso cotidiano, fazendo com que o leitor reflita e se emocione. Porém, o que mais me fascina no trabalho dele é a técnica, o seu traço peculiar, as técnicas de pinturas que ele traz para o desenho, suas hachuras, texturas e paletas de cores”, comenta Iglesias.

Além dos trabalhos em jornais impressos, serão exibidas imagens com variadas soluções gráficas e artísticas a partir das plataformas orgânicas e digitais, que foram impressas em revistas, cartazes e também em publicações como o álbum de HQ “Billy Jackson” e os livros infanto-juvenis “Pastinha, o menino que virou mestre de capoeira” e “O dia em que os gatos aprenderam a tocar jazz”.

Uma das charges publicadas no jornal A TARDE | Foto: Divulgação

Sobre Cau

Nascido em Belo Horizonte, Cau Gomez teve o seu talento revelado precocemente, aos 15 anos de idade, quando já era contratado para ilustrar um dos jornais mais importantes da capital mineira, com caricaturas surpreendentes que chamaram a atenção do mercado paulista e de grandes desenhistas como os irmãos Paulo e Chico Caruso, Ziraldo e Millôr Fernandes. Antes dos 18 anos, já ilustrava livros infantis, realizava exposições, vencia salões de humor e desenhava para a Revista Playboy e o jornal Estado de São Paulo.

Foi convidado a morar em Salvador aos 21 anos, para assumir a subeditoria de arte do recém- lançado jornal Bahia Hoje, um projeto muito arrojado, moderno e com tecnologia de ponta, onde ele pôde colaborar com o seu conhecimento artístico, o seu potencial e o seu talento. Para ele, sair da sombra das montanhas de Minas, tão introspectivo, e encontrar o horizonte amplo e azul do mar de Salvador, por quem tem uma paixão e uma admiração antiga, trouxe uma certa leveza ao seu trabalho que ele consegue converter em um sorriso gráfico sagaz.





Serviços O quê: Exposição “A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez – 30 anos de Bahia” Onde: Galeria Arcos da Caixa Cultural – Rua Carlos Gomes, 57 – Dois de Julho Abertura: 12 de dezembro, às 19h.

Duração: De 12/12/23 a 04/02/24

Visitação gratuita de Terça a Domingo, de 9h às 17h30