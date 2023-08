Confira a programação do 1º dia da Flipelô

Está aberta a Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô 2023. Realizado no Centro Histórico de Salvador, o evento, neste ano, homenageia a escritora e ialorixá Mãe Stella de Oxóssi e conta com uma vasta programação que inclui mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos, lançamentos de livros, recitais de poesia, slams, shows, atividades infantis, exposições, espetáculos teatrais e musicais e oficinas, além de rotas de gastronomia e de museus.

A abertura da festa aconteceu na quarta-feira, 9, com show da Orquestra Afrosinfônica, comandada pelo maestro Ubiratan Marques, e de Danilo Caymmi. Nesta quinta-feira, 10, pela manhã, ocorre a abertura da exposição de rua “Mãe Stella de Oxóssi”, por Antonello Veneri, além do debate do livro “Uma africana no Louvre”, com a escritora francesa Anne Lafont. Já de tarde, a mesa “Ancestralidade e meio ambiente”, reúne escritores nacionais e internacionais, com participação da Orquestra Juvenil EMUC.

Confira a programação completa desta quinta:

PROGRAMAÇÃO GERAL

EXPOSIÇÃO DE RUA – 9h

Abertura da exposição

Mãe Stella de Oxóssi por Antonello Veneri

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h

Lançamento do Zine

Elas escrevem – Escrevivências afro-baianas

Alunas do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia

Coordenação: Jucy Silva (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h às 17h

Mostra

Candace

Eliana Aquino (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 9h30

Apresentação teatral infantil

Espetáculo Yalodê – Histórias afro-brasileiras

Teatro Griô (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Lançamento do livro

Nasce o Sol: A Trajetória da Heroína Maria Quitéria na Independência da Bahia

João Paulo Moreira Ferreira (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 10h

Bate-papo e lançamento de livros

Escritores e sua diversidade literária

Tiago Correia (BA)

Glady Maria da Silva (BA)

Mediação: Daiane Pina (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h

Com a palavra o escritor

Uma africana no Louvre

Anne Lafont (França)

Mediação: Elisangela da Silva (BA)

Tradução: Michel Colin

Apresentação: Vânia Machado (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Mesa

Leitor, qual a sua pegada: humor ou ficção científica?

Ian Fraser (BA)

Mariana Filgueiras (RJ)

Mediação: Renato Cordeiro (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h

Lançamento do livro

O diário de Roberta

Katiane Rigaud (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 12h às 14h

Intervenções poéticas

Àdúrà

Camillo César Alvarenga – Ed. paralelo13S.

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h

Roda de conversa

Literatura e questões étnico-raciais em sala de aula

Kiusam de Oliveira (SP)

Mediação: Carol Adesewa (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

Os fios da memória

Taiane Santi Martins (RS)

Calila das Mercês (BA/SP)

Mediação: Rosinês Duarte (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Bate-papo

Nosso livro é coletivo!

Lorena Ribeiro (BA)

Ricardo Santos (BA)

Mediação: Roberta Gurriti (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 14h

Apresentação poética

Encontro frutuoso

Tiago Almir (BA)

ARENA TEATRO SESC- SENAC PELOURINHO ­– 15h

Apresentação artística

Sons e contos indígenas

Wakay (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h

Lançamento do livro

Senhoritas Primavera

Teresa Costalima (BA)

Mediação: Claudio Simões (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 15h

Atração literomusical

A Guerreira Ioruba

Projeto Kaê Erê

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h

Mesa e lançamento de livros

Poesia brasileira contemporânea

Mauro Segarra – Lamento elementar – Ed. Mondrongo

José Inácio Vieira de Melo – Filho do Sol – Ed. Mondrongo

Sandro Ornellas – Isto não é uma carta – Ed. P55

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 15h30

Lançamento do livro

Negros de Prestígio e Poder

Ivo de Santana (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Com a palavra o escritor

Os labirintos de Orfeu – A trajetória de Jorge de Lima

José Niraldo de Farias (AL)

Milton Rosendo (AL)

Mediação: Chico de Assis (AL)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

Direito à terra: (r)existiremos!

Pedro Baía (PA)

Denízia Cruz (AL/BA)

Mediação: Suzane Costa (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h

Bate-papo

Oxé, e esse podcast aí!?

Elayne Baeta (BA)

Mediação: Camila da Apresentação (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h

Bate-papo

Leituras e atravessamentos contemporâneos

Rafahel Ramos (BA)

Ana Angélica Berenguer (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h

Lançamento

O menino Machado

Uarlen Becker (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h

Mesa e lançamento de livros

Ancestralidade, sabedoria e religiosidade

Edsoleda Santos – Oxóssi – Okê – Ed. Solisluna

Enéas Guerra – A Ialorixá e o Pajé de Mãe Stella de Oxóssi – Ed. Solisluna

Nelson Pretto – Expressões de sabedoria: educação, vida e saberes – Edufba

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 17h

Mesa

Ancestralidade e meio ambiente

Luciano Bernardi (Itália)

Felipe Ferreira (PE)

Élcio Santana Nunes (BA)

Francisco José (CE)

Marcelino Galo (BA)

Participação: Orquestra Juvenil EMUC (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 18h

Lançamento de livro

Oxóssi – Okê!

Edsoleda Santos – Ed. Solisluna

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h

Com a palavra o escritor

Literatura e liberdade

Joca Reiners Terron (MT/SP)

Mayrant Gallo (BA)

Mediação: Lima Trindade (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h

Terreiro de Poesia

Beatriz Tuxá (BA)

Mariana Madelinn (BA)

Roberta Marisa (AC)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 18h

Bate-papo

Gerações pretas e produções empreendedoras

Clarindo Silva (BA)

Alberto Pitta (Cortejo Afro)

Paulo Rogério Nunes (Vale do Dendê)

Mediação: Reni Barbosa (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h

Terreiro de Poesia

Marta Eugênia de Oliveira (AL)

Roger Ferreira (SP/BA)

Sérgio Bahialista (SP/BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Mesa

Mãe Stella: o feminino como potência

Muniz Sodré (RJ)

Ordep Serra (BA)

Participação: Rebeca Tárique (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 19h

Mesa e lançamento de livros

Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia

Victor Mascarenhas – Sete dias em setembro – Ed. P55

Jacó Souza – A insurgente Vila da Cachoeira: poder, imprensa e tensões sociais na Independência do Brasil na Bahia – Edufba

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 19h

Lançamento do livro

Baianidades Literárias e Culturais – Ed. Segundo Selo

Gildeci Leite (BA)

Jailma Moreira (BA)

Vanessa Paz (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 19h

Apresentação musical

Lui

LARGO DO PELOURINHO – CORETO FLIPELÔ – 20h

Apresentação musical

Ganhadeiras de Itapuã

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h

Sarau

Rugido Aquilombado

Sandro Sussuarana (BA) | Sarau da Onça

Bruna Silva (BA) | Sarau da Onça

Hamilton Borges (BA)

Mediação: Lucas de Matos (BA)

AÇÕES FORMATIVAS: OFICINAS

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA – 10h às 12h

Biblioteca Gonçalo Moniz

Minioficina de Roteiro de histórias em quadrinhos – Turma 1

Anderson Shon (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 13h30 às 15h30

Sala Myriam Fraga ­

Oficina

Livro acessível – Caixinha de fósforo, de Mabel Velloso

Flavia Mendonça (BA)

Lucélia Fernandes (BA)

Mediação: Daiane Pina (BA)

MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM – MuNEAN – 14h às 16h

Minioficina – Turma 1

A arte de contar histórias

Rafael Morais – Grupo Teatro Griô (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h às 16h

Sala de Leitura

Minioficina de rimas: Hip-hop/Slam – Turma 1

Cold Mansa (BA)

ESPAÇO INFANTIL MABEL VELLOSO (Praça das Artes)

9h

Animação cultural com Robério Lima

09h30

Lançamento do livro Yoga para Ti e apresentação musical de Paulo W.T. Moraes

10h30

Lançamento do livro Oxóssi de Carolina Cunha com contação de história de Ceiça Divino

11h

Apresentação Mariar um Mar de Poesias com Emillie Lapa e Natalyne Santos

13h

Animação Cultural com Robério Lima

13h30

Contação de histórias com Fabiana Costa

14h30

Contação de histórias com Terezinha Passos

15h

Contação de histórias, músicas e brincadeiras com o Grupo Conto, Canto e Encanto

16h

Lançamento do livro Marias de Luciana Bastianelli e Contação de histórias com Ceiça Divino

16h30

Apresentação dos palhaços Macarrão e Parafuso com os atores Gustavo Duarte e Robson Raycar

TEATRO SESC - SENAC PELOURINHO

9h30 – Apresentação teatral infantil

Espetáculo Yalodê – Histórias afro-brasileiras

Teatro Griô (BA)

Espaço conta ainda com arena de leitura da Rede Sesc de Bibliotecas, disponível ao público de todas as idades, com acesso a livros, revistas e cordéis e ações de mediação da leitura. Das 9h às 20h.

PRAÇA TERREIRO DE JESUS

BIBLIOSESC – 9 às 18h

Uma incrível biblioteca abrigada sob 4 rodas com uma equipe acolhedora à espera do público de todas as idades e interesses literários: Visitação ao acervo | Promoção de ações de mediação da leitura: jogos literários, leituras compartilhadas, narração de histórias infantis.

BIBEX – 9 ÀS 18H

A Biblioteca de Extensão (BIBEX) constitui-se de um micro-ônibus e um ônibus estruturalmente adaptados para servir como biblioteca, com a finalidade de levar acervo bibliográfico às áreas periféricas e ou áreas que não possuam bibliotecas físicas, proporcionando a circulação de livros, o empréstimo em domicílio, orientando a pesquisa bibliográfica. A BIBEX caracteriza-se também como polo de atividades culturais, comunitárias, de informação e auxiliando na ampliação do conhecimento, por meio de atividades como: Oficinas, jogos educativos, contação de história, participação em eventos, atividades artísticas e mediação de leitura.

ESPAÇO SUSTENTABILIDADE – 9 às 18h

No Espaço Verde da Flipelô conversaremos sobre temas relacionados ao Meio Ambiente interagindo com abelhas, descobrindo possibilidades de reutilização de resíduos, distribuindo mudas para plantio e trocando ideias sobre o uso de medicamentos à base de cannabis. Literatura também não vai faltar, com a presença de Saraus de diferentes regiões da nossa cidade, recitando e musicando poesias. Um espaço para trocas e conexões em torno de uma vida e um planeta mais sustentável!

ESPAÇO ACESSIBILIDADE – 9 às 18h

O espaço vai contar com apresentações, exposições, rodas de conversas, entre outras atividades, sendo as pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade social como protagonista.

EXPOSIÇÕES

De 9 a 13 de Agosto

EXPOSIÇÃO DE RUA

Mãe Stella de Oxóssi por Antonello Veneri

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – MIRANTE DAS LETRAS

Nasce o sol a 2 de Julho

ESTAÇÃO METRÔ – CAMPO DA PÓLVORA

Nasce o sol a 2 de Julho

Amados Olhares

Ocupação FLIPELÔ

CASARÃO 17

FLIPELÔ Edições

Acesso

A Flipelô se encerra no domingo, 13. Vale lembrar que o público contará com traslado gratuito de vans e guias de turismo credenciados, que partirão da Estação de Metrô do Campo da Pólvora para o Taboão, no Pelourinho, das 10h às 22h, até o término da Festa.