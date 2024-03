Escritora baiana lança livro com “declaração radical de amor à arte” | A TARDE

Natural de Ilhéus, no sul da Bahia, a escritora Rita Santana lança no próximo sábado, 9, o livro “Borrasca”, que é composto por 36 poemas dedicados a cineastas e atores. O evento de lançamento vai acontecer no BLÁ-BLÁ-BA, novo espaço cultural recém-inaugurado no Rio Vermelho, em Salvador.

Segundo a escritora, “Borrasca” é uma “declaração radical de amor à arte e à vida”. “Um daqueles raros livros onde a literatura não rompe seu contrato com a fragilidade da condição humana”, destacou.

Rita Santana também é professora e atriz com trabalhos no teatro, cinema e televisão. Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz, ela ganhou, em 2004, o Braskem de Cultura e Arte para autores inéditos com o livro de contos “Tramela”.