Feira Literária de Canudos reúne escritores e pesquisadores no Sertão

A 4ª edição da Feira Literária de Canudos inicia na quarta-feira, 13, e segue até o sábado, 16, no nordeste da Bahia. Escritores, pesquisadores e intelectuais discutirão temas relacionados ao sertão de hoje e do passado.

Entre os convidados desta edição estão o escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres, que vai falar sobre o Sertão no imaginário brasileiro contemporâneo, no sábado, 16, às 8h.



Para o escritor, natural de Sátiro Dias, o tema ganhou força nos últimos anos e devido a revitalização ao trabalho de autores contemporâneos que têm explorado o assunto sob uma nova visão.

Antônio Torres pontua que a Bahia está representada por nomes como Aleilton Fonseca, Franklin Carvalho e Itamar Vieira Júnior.



“Fiz uma pesquisa sobre o tema e pretendo dar uma mostra durante minha apresentação na Flican. A retomada do sertão é resultado dos olhares dos novos autores que vêm reciclando a temática. O sertão de hoje não é mais o de Euclides da Cunha que não era igual ao de Guimarães Rosa, que também era diferente do cinema de Glauber Rocha, em Deus Diabo na Terra do Sol”.



Outro baiano que estará na Flican é o fotojornalista Evandro Teixeira, natural de Irajuba e autor de imagens icônicas da história recente do país.



Ele participa, na sexta-feira, 15, às 17h, da mesa que vai abordar parte importante de sua obra: Enquadre da infância sertânica na fotografia de Evandro Teixeira.



No mesmo dia acontece a palestra do professor da Universidade Federal do Recôncavo, Sérgio Guerra Filho, com o tema 'Da resistência de Bello Monte: à Independência do Brasil - as permanências e rasuras da barbárie'.



A IV Flican é promovida pela Uneb, com apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias da Educação e da Cultura, do Instituto Popular Memorial de Canudos (IPMC) e da Prefeitura de Canudos.



Confira a programação

I - PROGRAMAÇÃO PERMANENTE

Dia 13/09 – Quarta-Feira

09h às 12h: Recepção e credenciamento

14h às16h

Mesa 1: O (SER) TÃO e o Heroísmo Anônimo nos Acervos de José Aras: Diálogos sobre Memória, História, Léxico e Sociedade.

Prof.ª. Adriana Fontes – PPGEL/UNEB

Prof.ª. Ana Naara Cunha- Pesquisadora

Profª. Anita Santana - Escritora

Profª. Ilza Carla Reis – UNEB (mediadora)

Local: Tenda Bello Monte

14h às16h

Mesa 2: “Escrevivência” e Resistência dos Povos Originários no Sertão da Bahia

Prof. Ângelo Kaimbé - UNEAD

Profª. Graça Graúna - UPE

Cacique Juvenal Payayá - Aldeia de Utinga

Profª Telma Cruz - UNEB (Mediadora)

Local: Auditório José Calasans

16h às 17h

Desfile Literário

Escola Profª Regina Cardoso de Carvalho

Local: Trajeto da Avenida Juscelino Kubitschek

17h às 18h30

“Performance Autobibliográfica/Canudos ao olhar de um Canudense”

Por Marcio Malta

Direção: Marcial de Asevedo

Universidade Federal do Tocantis

Local: Trajeto da Avenida Juscelino Kubitschek

19h às 20h - Sinfonias que clamam por resistência

Concerto musical - Orquestra Sisaleira, de Conceição do Coité, BA

Local: Tenda Bello Monte

20h- Abertura oficial

21h – Outorga da Comenda BELLO MONTE 130 ANOS a personalidades que contribuíram e/ou contribuem para a preservação da memória de Canudos

22h – Vozes que encantam o Bello Monte

Show Musical, com Gereba e Roze

Local: Palco Maria Felipa

14/09 – Quinta-Feira

09h - Conferência Inaugural

Um Brasil chamado Bello Monte

Walnice Galvão

Profª. Emérita da USP

Local: Auditório José Calasans

10h às 12h

Mesa 3 - Pesquisas Acadêmicas por Pesquisadores/as Canudenses

Profª. Elane Santos - CAC/UNEB

Profª. Maria Raimunda Oliveira - PPGEL/UNEB

Profª. Josileide Varjão - Pós-Crítica/UNEB

Profª. João Batista Lima- Pós-Crítica/UNEB

Local: Auditório José Calasans

10h às 12h

Mesa 4 - Com a Palavra, as Mulheres: Literatura para Existir e Resistir

Profª. Clarissa Macedo - Escritora

Profª. Andréa Mascarenhas - Escritora e docente UNEB

Profª. Lílian Almeida - Escritora e docente UNEB

Profª. Jéssika de Oliveira - Escritora

Profª. Ilza Carla Reis - Escritora e docente UNEB (Mediadora)

Local: Tenda Bello Monte

14h às 16h

Mesa 5 - Literatura que Adentra Sertões

Profª. Lícia Soares

Prof. Aleilton Fonseca - UEFS

Profª. Lidiane Pinheiro - UNEB - Mediadora

Local: Tenda Bello Monte

14h às 15h30

Reunião do Conselho Pleno do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE), celebrativa aos 130 anos de Bello Monte e ao Bicentenário da Independência do Brasil.

Assinatura do Protocolo de Educação Literária do Conselho Estadual de Educação da Bahia/FLICAN

Local: Câmara Municipal de Vereadores

15h às 17h

Mesa 6 - Evocação a Bello Monte

Prof. Manoel dos Santos Neto - CEEC/UNEB

Cineasta Antônio Olavo - PORTFOLIUM

Prof. João Ferreira - CELC

Prof. João Batista Lima - IPMC/Pós-Crítica (Mediador)

Local: Tenda Bello Monte

17h às 18h

Enquadre da infância sertânicas na fotografia de Evandro Teixeira

Profª. Ester Figueiredo

Fotógrafo Evandro Teixeira

Mediação: Prof. Luiz Paulo Neiva

Local: Tenda Bello Monte

19h às 20h

Apresentação Teatral: O Auto da Compadecida

Organização: Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza

Local: Palco Maria Felipa

20h às 22h

Conferência 2 - Bello Monte: minha terra, nossos sonhos, meu país

Prof. Eginal Cardoso dos Santos

Local: Tenda Bello Monte

22h

Da aurora do Bello Monte ao crepuscular de Canudos

Show musical, com Fábio Paes e Wilson Aragão

Local: Palco Maria Felipa

Dia 15/09 – Sexta-Feira

08h às 10h

Mesa 7 - Antônio Conselheiro, de Quixeramobim a Canudos: a preservação da memória de uma história brasileira de resistência

Prof. Pedro Igor Pimentel Azevedo - Casa Antônio Conselheiro, Quixeramobim - CE

Prof. Neto Camorim - IPHANAQ, Quixeramobim - CE

Prof. Alênio Alencar - Casa de Saberes Cego Aderaldo, Quixeramobim - CE

Local: Tenda Bello Monte

10h às 12h

Mesa 8 - A Luta pela Terra, pela Água e pela Dignidade Humana, desde Bello Monte

Prof. Josemar Martins (Pinzoh) - UNEB

Profª. Tiago Pereira- CEE/Bahia Sem Fome

Prof. Pedro Lima Vasconcellos - UFAL

Profª. Maria da Glória Cardoso - IPMC

Prof. Wanderley Leite - IPMC (Mediador)

Local: Auditório José Calasans

10h às 12h

Mesa 9 - Bello Monte e a Luta contra a Barbárie

Pe. Enoque Oliveira – Movimento Popular pelos Mártires de Canudos (MPMC)

Profª. Cely Tafarel - UFBA

Prof. Sérgio Guerra - UNEB

Local: Tenda Bello Monte

14h às 16h

Mesa 10 - Por uma Epistemologia para o Ensino de História de Canudos

Profª. Betânia Carvalho - CELC

Profª. Francicleide Costa - CELC

Profª. Daniela Reis - Colégio Modelo Profª Maria José de Sousa Alves

Prof. Roberto Gama - Secretário de Educação de Canudos (Mediador)

Local: Tenda Bello Monte

14h às 16h

Mesa 11 - “Canudos: novas trilhas” (Documentário seguido de debate)

Prof. Roberto Dantas - UNEB

Rodrigo Moate Severo - CONDER

Local: Auditório José Calasans

16h às 18h

Mesa 12 - Sessão Solene da Câmara Municipal de Vereadores de Canudos celebrativa pelos 130 anos de Bello Monte

-Outorga do título de Cidadão de Canudos ao ilustre fotógrafo Evandro Teixeira

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Canudos

20h às 22h

Conferência 3 – Da resistência de Bello Monte: à Independência do Brasil - as permanências e rasuras da barbárie

Prof. Sérgio Guerra Filho

Universidade Federal do Recôncavo Baiano – UFRB

Local: Tenda Bello Monte

22h

O território do Sisal e o território de Antônio Conselheiro em tons geniais

Show musical, Sóstenes Costa e Sertão Sol

Local: Palco Maria Felipa

Dia 16/09 - Sábado

08h às 10h

Conferência 4 - O Sertão no imaginário brasileiro contemporâneo

Acadêmico Antônio Torres - Academia Brasileira de Letras

Prof. Adriano Eysen Rego - UNEB (Mediador)

Local: Tenda Bello Monte

10h às 12h

Mesa 13 - A Educação de Jovens e Adultos: Resistência e Emancipação

Prof. Paulo Gabriel - Presidente CEE/BA

Prof. Miguel Arroyo - UFMG

Profª. Maria do Socorro Alencar Nunes - NEJA/SECADI

Profª. Leda Couto - Pós-Crítica/UNEB

Local: Auditório José Calasans

10h às 12h

Mesa 14 - Pesquisa, Ensino e Extensão em territórios da UNEB

Profª. Edonilce Barros – UNEB/Juazeiro

Prof. Adriano Eysen – UNEB/Conceição do Coité

Prof. Nelson Nascimento - UNEB/Euclides da Cunha

Prof. Vinicius Silva - UNEB/Paulo Afonso

Profª. Aurea Pereira – UNEB/Alagoinhas

Profª. Érica Nogueira – UNEB/Alagoinhas

Profª. Aldrin Castellucci – UNEB/Alagoinhas

Profa. Isabelle Sanches - UNEB/Serrinha

Local: Tenda Bello Monte

14h às 16h

Mesa 15 - Literatura Nordestina e o Danado de Bom

Marlene Moreira

Efigenio Moura

Profª. Ester Figueiredo – Mediadora

Local: Tenda Bello Monte

14h às 16h

Mesa 16: “Canudos Memória Eterna”

Organização: Comissão Pró-Celebração dos 130 anos de Fundação de Bello Monte

Cineasta Antônio Olavo - PORTFOLIUM

Profª. Maria de Lourdes Ornellas - UNEB

Prof. Manoel Neto – CEEC/UNEB

Prof. Paulo Torres – UEFS/IPMC

Prof. Sérgio Guerra - UNEB

Local: Auditório José Calasans

16h às 18h:

Ato estético-político-cultural: Caminhando e Cantando – Visitantes e população em geral, irradiando e fazendo incorporar o tema do evento, no percurso da Avenida Juscelino Kubitschek, que articula e mobiliza um circuito estético-político cultural, envolvendo performances, exposições, instalações de todos os segmentos culturais (música, teatro, audiovisual, pintura, fotografia, circo, literatura, leituras, bibliotecas comunitárias, redes de tecnologias e comunicação, religiões, entre outros), em suas formas e debates no âmbito de políticas culturais como direito, acesso, geração de renda e construção de mercados alternativos e solidários;

Direção: Ivan Santana

21h - Apresentação Literomusical do Coletivo de Mulheres Semi.Áridas

Mel do Cumbe, Abigail Ferreira, Carina Oliveira e Maria Strudut

Local: Palco Maria Felipa

22h – O Canto dos filhos de Canudos

Show Musical de Encerramento, com Bião de Canudos e Robertinho Kambalacho

Local: Palco Maria Felipa