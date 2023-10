Lauro de Freitas terá primeira feira literária em novembro | A TARDE

A cidade de Lauro de Freitas vai sediar, pela primeira vez, uma feira literária. Gratuita, a Flilauro - Feira Literária Inclusiva de Lauro de Freitas - acontece entre os dias 8 e 11 de novembro, realizada pela Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas, em parceria com o Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas da cidade.

A feira tem como tema “Bicentenário do Dois de Julho - Lauro de Freitas Iluminada”, já que a cidade recebeu neste ano, pela primeira vez, o fogo simbólico. A Flilauro presta também uma homenagem a José Alves Amaral, antigo morador de Lauro de Freitas e que participou das primeiras celebrações do Dois de Julho no estado.

Segundo os organizadores o evento contará com uma programação fixada em apresentações literárias e teatrais, lançamentos de livros, palestras, bate-papos com autores, minicursos e oficinas de poesias, encontros vivenciais, dança do ventre, dança indiana e teatro. A Flilauro terá ainda programação infantil, com contação de histórias e teatro de fantoches e apresentação do grupo afro Bankoma.

Os eventos serão divididos entre o palco principal armado na Praça da Matriz, e em áreas como o Cineteatro de Lauro de Freitas e o Parque Shopping Bahia.