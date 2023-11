Livro analisa impactos da crise do capitalismo no Brasil e no mundo | A TARDE

O livro "Turbulências e desafios: o Brasil e o mundo na crise do capitalismo", de autoria de Jorge Almeida e Eliziário Andrade, será lançado em Salvador no dia 30 de novembro, às 19h, no Museu de Arte da Bahia.

A obra, que reúne 27 artigos escritos pelos autores entre 2020 e 2022, aborda temas relacionados à crise estrutural do capitalismo, à pandemia da Covid-19 e aos seus impactos no Brasil e no mundo.

Os temas variam desde o desajuste ambiental provocado pela ação destrutiva do capital até as turbulências políticas no Brasil, destacando o impacto do governo de extrema-direita no autoritarismo, desigualdade e quebra de direitos.

Os autores, Jorge Almeida, professor do Departamento de Ciência Política e Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFBA, e Eliziário Andrade, historiador e professor titular aposentado da UNEB, prometem proporcionar uma visão crítica e aprofundada da realidade contemporânea. O prefácio é assinado por Ricardo Musse (USP), e a apresentação é de Graça Druck (UFBA).

O lançamento será marcado por uma breve apresentação da obra seguida de uma sessão de autógrafos com os autores.