Pedro Rhuas, autor LGBTQIAPN+, é confirmado na Bienal do Livro Bahia | A TARDE

Um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, o autor Pedro Rhuas está confirmado na Bienal do Livro Bahia 2024.

Ele participará das mesas de debates “O livro que me fez leitor” e “Por novas histórias de amor”, no espaço Arena Jovem, no Centro de Convenções Salvador.

Com mais de 100 mil livros vendidos em três anos de carreira, Rhuas, que carrega na sua escrita o colorido do arco-íris LGBTQIAPN+, acredita no potencial da arte como agente de transformação social e busca oferecer em seus romances espaços seguros para comunidades marginalizadas.

O título “Enquanto eu não te encontro” foi um dos primeiros romances nacionais com representatividade LGBTQIAPN+ e nordestina voltado ao público jovem a estrear diretamente na lista dos mais vendidos da Revista Veja.

A obra foi vencedora do Concurso de Literatura Pop (CLIPOP), da Editora Seguinte, em 2020. Já em 2023, Rhuas lançou o seu segundo romance: “O mar me levou a você”. Também no ano passado, ele lançou a novela “O universo sabe o que faz”, um spin-off do seu romance de estreia.