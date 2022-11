Salvador é tema de livro e jogo na Bienal do Livro da Bahia

A Capital baiana é tema de um livro e jogo educativo que serão lançados na Bienal do Livro da Bahia no dia 12, a partir das 18h no stand montado na Bienal no Centro de Convenções de Salvador. Os professores Aurélio Shommer e Ricardo Carvalho retratam a primeira capital do Brasil em um quebra-cabeça com 10 pontos turísticos de Salvador idealizado pelo historiador Juipurema Sandes.



Lançado pela Editora Martins & Martins o jogo educativo pretende familiarizar o público infantil com a Cidade do Salvador, auxiliando no processo da formação educacional e cognitivo dos educandos.

A necessidade de estimular nos mais jovens o amor pela capital da Bahia é o ponto de partida para “Salvador, minha cidade”. Os professores e historiadores Ricardo Carvalho e Aurélio Shommer construíram um livro dedicado ao público infantojuvenil que apresenta a primeira capital do Brasil ao alcance de todos, tratando da origem e formação, passeando pelos fatos históricos, os primeiros habitantes, as festividades, além da fé que sobe ladeiras e move montanhas.

Historiador e escritor Aurélio Shommer | Foto: Divulgação

Para Aurélio Shommer, “Salvador reflete, como poucas cidades, sua identidade, que se expressa fortemente com o ‘ser soteropolitano’. Mas é preciso saber como, onde e quando essa identidade nasceu, e o que ela representa”.

Já Ricardo Carvalho destaca que “Salvador é uma cidade que vibra na sua luta, na sua resistência e inovação. Ver uma geração de jovens e crianças que por longo tempo não puderam experimentar a riqueza da sua cidade em sua versão mais ampla, nos instiga a elevar essa estima e esse sentimento de baianidade, que Salvador promove e imprime nos seus filhos”.

Historiador Juipurema Sandes | Foto: Divulgação

De acordo com Juipurema Sandes, a partir do exercício lúdico, cada criança poderá descobrir o que está por trás destes cartões postais, “conhecendo cada bairro e sua história, permitindo maior compreensão de como eles contribuem para a soterópolis moderna”.