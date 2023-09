A Dama promete show “massa” no Salvador Fest: “botar pra dançar”

Única representante feminina a subir no Palco Pagodão da edição de 2023 do Salvador Fest, a cantora Alana Sarah, conhecida como A Dama, promete levar os maiores sucessos de sua carreira para animar o público. O evento acontece no Parque de Exposições neste domingo, 17.

"Estou preparando um show muito massa, com os grandes hits da minha carreira, quero colocar todo mundo para dançar e mostrar que o pagode feminino tem muita força", comentou.

A Dama artista, que foi uma das atrações da Parada Gay de Salvador, que aconteceu no último domingo, 10, também se apresentou na Inglaterra. Ela viajou a convite do grupo inglês City, responsável pela compra do Bahia, para levar a cultura baiana e do pagode.