Ação oferece cursos gratuitos de ópera em Salvador | A TARDE

Salvador recebe, entre os dias 23 e 25 de outubro, a quarta edição do Ópera em Pauta, que oferecerá cinco oficinas gratuitas de capacitação para produtores culturais, profissionais e estudantes. Os cursos tratarão de temas relacionados a esse gênero musical, como produção cultural, composição e criação cênica, interpretação e gestão de grupos orquestrais.

As inscrições devem ser feitas com antecedência no site Arte de Toda Gente, onde também estão disponíveis os horários e outras informações. Os encontros acontecerão na Fundação Gregório de Matos, localizada na Rua Chile, 31, Centro.

A Ópera em Pauta é uma vertente da Academia de Ópera do Projeto Ópera, parte do programa Arte de Toda Gente – parceria da Fundação Nacional de Artes - Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, com curadoria de sua Escola de Música. Nas ações da capital baiana, o Ópera em Ação é parceiro do Núcleo de Ópera da Bahia e do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto.

Capacitações oferecidas

Na Oficina de Produção cultural, com Flávia Furtado (diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera), serão abordadas as noções básicas da chamada Economia Criativa e de como a ópera nela se insere, tratando dos conceitos de macro e micro economia e de matriz Insumo-Produto, e como estes se aplicam ao setor cultural. Também está na ementa a produção cultural – da concepção do projeto à organização, na prática, de uma produção de ópera. Com encontros nos dias 23 e 24/10, a oficina tem como público alvo produtores, gestores culturais, estudantes e iniciantes em produção cultural.

A Oficina de Criação em Ópera é voltada a estudantes de música e literatura e aos compositores e escritores interessados em abordar o gênero operístico e seus subgêneros, como a opereta e o musical. Ao longo de dois encontros, o Compositor e professor da UFRJ João Guilherme Ripper abordará os tópicos A Ópera como Música e Teatro, A Música como Drama, As fontes literárias para a criação do libreto, A estruturação do enredo, Análise de libretos e partituras e Aplicação dos conceitos trabalhados na composição musical. Confira AQUI uma entrevista com João Guilherme Ripper.

Nos dois encontros da Oficina de Criação Cênica em Ópera, o diretor cênico e professor da UFRJ André Heller-Lopes abordará o “fazer operístico” nas suas mais variadas vertentes, na teoria e na prática. Seus temas serão O que é a ópera?; História e desenvolvimento do gênero; Aspectos da encenação de óperas barrocas, clássicas, românticas e modernas; O processo criativo; Relação entre música e libreto; A indústria da ópera no Brasil e no mundo; Ópera brasileira: história e futuro e Encenação de pequenas cenas e discussão. O curso se destina a regentes, diretores cênicos, cenógrafos, figurinistas e iluminadores interessados em abordar a ópera .

O maestro da Sinfônica de Santo André e professor da Unesp Abel Rocha está à frente da oficina Variedades de interpretação vocal nos diversos estilos operísticos: interações entre cantores, pianistas e correpetidores. Em dois encontros, em ordem cronológica, ele abordará desde o início da história da ópera, apresentando os estilos de cada período, seu contexto histórico e geopolítico e sua relação com outras vertentes artísticas; do pré-ópera no século XVI à ópera contemporânea. Os alunos – cantores líricos, regentes e pianistas acompanhadores – serão conduzidos à prática de trechos dos vários estilos individualmente e em conjunto.

A oficina Criação e gestão de grupos orquestrais terá como tópicos: Escolha de repertório, temporada, local de ensaio, local de apresentação; Legislação para efetivar agrupamentos sinfônicos, modelos de gestão, contratação de artistas e leis de incentivo; Dinâmica de ensaios, liderança, chefia de naipes, arranjos e editoração; Rumo a uma atividade mais estável e oficial dos grupos sinfônicos: ECAD, aluguel de materiais, direitos autorais, sincronização via Internet. Conduzidas pelo Maestro da Sinfônica de Guarulhos e diretor do Festival de Ópera de Guarulhos Emiliano Patarra, as aulas se destinam a regentes, instrumentistas, gestores e produtores.

Projeto Ópera em Ação no IV Ópera em Pauta

Quando: de 23 a 25/10/2023

Onde: Fundação Gregório de Matos - Rua Chile, 31 – Centro, Salvador, Bahia

Inscrições: https://artedetodagente.com.br/opr-edicao-oea/salvador-2023/

Parcerias locais: Núcleo de Ópera da Bahia e do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto

Realização: Programa Arte de Toda Gente - Fundação Nacional de Artes – Funarte e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)