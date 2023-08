Anitta é confirmada no Festival Virada Salvador

A cantora Anitta, dona dos hits “Envolver” e “Girl From Rio”, foi confirmada como uma das atrações do Festival Virada Salvador. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União), na manhã desta segunda-feira, 28, durante coletiva de imprensa.

"A nossa expectativa é, na semana que vem, lançar toda a grade do Festival da Virada, que está praticamente fechado. Então, a gente vai ter aí meses intensos, com muitos eventos em novembro e dezembro que vão aquecendo mais a nossa economia. Vamos fazer o maior réveillon do Brasil. Serão sete atrações diárias. E está confirmada a presença de Anitta. A gente está fechando o dia", revelou.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, a prefeitura já estava tentando fechar com Anitta há mais de um mês, mas estava enfrentando dificuldades por causa da a agenda da funkeira.

A cantora Ivete Sangalo e o cantor Bell Marques já haviam sido confirmados em julho como as primeiras atrações do Festival Virada Salvador. Ivete vai voltar a fazer a contagem regressiva da capital baiana. A artista já foi responsável pelo feito entre 2014 e 2017, e em 2018.