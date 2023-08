Após abandonar show com Matheus, Kauan revela problema de saúde

O sertanejo Kauan se pronunciou nesta quarta-feira, 2, após ter arremessado o microfone e abandonado um show que fazia com sua dupla, Matheus, no sábado, 29, na Festa do Peão de Tabapuã, em São Paulo.

Na ocasião, Matheus tentou disfarçar o climão gerado. "Ó, o Kauanzinho sentiu uma dorzinha de barriga, né véio? O quê que ele comeu será? Comeu pastel? Ah, meu companheiro passou mal, como é que faz com ele? Vou ter que acabar o show sozinho com vocês que o outro correu…”, afirmou.

A atitude reascendeu um rumor de que a dupla briga e não se dá bem fora dos palcos. Kauan, por sua vez, afirmou que sofre de ansiedade e crises de pânico.

"Quem me acompanha sabe que eu não ando de avião, e eu estou tratando, mas não é fácil lidar com traumas. Não são problemas resolvidos em duas sessões na terapia. Leva tempo. E às vezes uma gota faz com que transbordemos", contou.

Ele reconheceu o erro e afirmou ter agido por impulso. “Nesse dia eu errei. Estava cansado, medicado para ansiedade e agi por impulso. Isso não diminui meu amor pelo trabalho, meu amor pela música, meu respeito pelos meus fãs. Eu cheguei aonde estou por vocês".

Matheus Calmon