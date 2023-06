Após furto, sanfona presenteada por Gonzaga volta a músico de Feira

O músico André Galdino, conhecido como Baio do Acordeon, recebeu nesta segunda-feira, 19, a Sanfona Branca que recebeu de presente de Luiz Gonzaga.

O acordeon havia sido furtado na noite de quarta-feira, 14, durante uma festa em Feira de Santana e recuperada dois dias depois.

Nas redes sociais, o grupo 'Os Bamba do Nordeste', banda que Baio integra, agradeceu o trabalho dos policiais e da imprensa.

"Reiteramos os nossos agradecimentos ao belíssimo trabalho da Polícia Civil e Militar, os profissionais de Imprensa, os funcionários da Secretaria de Prevenção à Violência na pessoa do secretário Moacir Lima e toda a comunidade que compartilhou a respeito do furto do acordeon.

Confira o vídeo do momento em que Baio recebeu o instrumento de volta.

Matheus Calmon