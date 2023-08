Após mais de 8 meses, túmulo de Gal ganha placa com nome da artista

Após mais de oito meses da morte de Gal Costa, em novembro do ano passado, o túmulo da cantora finalmente ganhou uma placa de identificação com o nome da artista. O corpo da baiana foi sepultado no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, região central de São Paulo, num jazigo da família da viúva, Wilma Petrillo, que está sendo acusada de golpes e assédio contra funcionários.

Em maio deste ano, fãs da artista fizeram um protesto no cemitério devido à falta do nome. O grupo chegou até a levar uma placa com uma foto da cantora para sinalizar onde ela estava enterrada.

O jazigo em questão só tinha em destaque os nomes de parentes de Wilma Petrillo. Na terça-feira, 25, um fã publicou um vídeo no cemitério mostrando que o túmulo havia, enfim, ganhado uma placa.

O local do sepultamento de Gal é mais uma das críticas a Wilma Petrillo. Além da falta de manutenção do túmulo, amigos e fãs da artista acusam a viúva de não respeitar os desejos feitos em vida pela companheira. Segundo eles, a baiana queria ser sepultada no Rio de Janeiro, ao lado do corpo da mãe, Mariah.