Baiana uniu Gal Costa e Marina Sena no Música Conecta

A arte é considerada uma ferramenta de transformação social capaz de abrir espaços para novos talentos. Através da música novos artistas se conectam aos já consagrados e nessa conexão de gerações é importante ter um elo, alguém com habilidades de conectar pessoas e apresentar inovações que liguem os dois mundos. Foi assim que a baiana Talita Morais realizou o Música Conecta, que na última edição promoveu o encontro entre Gal Costa e Marina Sena.

“O Música Conecta surgiu de estar na vivência com esses artistas, ver Alice Caymmi e Maria Bethânia juntas, conversando sobre como seria, como que encontros poderiam ser feitos, o público precisava ver isso. De modo geral, vemos eles falando sobre suas carreiras ou se apresentando juntos, mas o público não tem conhecimento desse bastidor, de como os encontros são feitos. E a última música gravada por Gal Costa foi uma parceria inédita com Marina Sena”, revela Talita.

A necessidade de fomentar a cena dos novos artistas, de dar palco, vez e oportunidade para aqueles que estão começando, conecta muito com o propósito da empresária. A facilitadora cultural também já esteve à frente de outros grandes trabalhos e liderou articulações envolvendo marcas e artistas, como a primeira campanha publicitária de Maria Bethânia e um dos maiores contratos de publicidade do Baco Exu do Blues. Além de promover experiências e ativações no carnaval de Salvador desde 2013.

A baiana Talita Morais, mulher preta da periferia de Salvador, é idealizadora da TMusic, com foco principal na gestão de carreiras, atuação em ações de branding e desenvolvimento de novos negócios e projetos. Ela é responsável pela gestão carreira e de marketing de artistas da nova geração que vem ganhando espaço como, Alice Caymmi, Marina Sena, Lellê e Rachel Reis.