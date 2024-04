Baixista do Red Hot lamenta morte de fã brasileira | A TARDE

O baixista Flea, do Red Hot Chili Peppers utilizou as redes sociais para prestar homenagem a uma fã brasileira que morreu na última sexta-feira, 5.

“Letícia Sales, obrigada por todo carinho, por tudo que você representa para sua comunidade, toda conexão, descanse em paz, siga em frente”, publicou o músico. A postagem foi compartilhada pelo Instagram da banda.

O fã clube Red Hot Chili Peppers Brasil também lamentou o falecimento de Letícia. “Ontem perdemos uma querida amiga e fã dedicada do RHCP. Ela adorava a banda e principalmente John Frusciante. Estamos entrando em contato com o Red Hot Chili Peppers, Flea e Chad na esperança que eles possam honrar sua memória. Descanse em paz, Letícia. Seu espírito vive através da música que você amava”

Letícia Sales celebrou o seu último aniversário em um show da banda, que aconteceu no dia 20 de novembro. No X, antigo Twitter, ela compartilhou uma foto do guitarrista da banda, John Frusciante.

"Eu só queria dizer que ele existe mesmo. Hoje foi o melhor dia da minha vida, melhor aniversário de todos", escreveu.