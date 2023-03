Banda Dire Straits Legacy fará show em Lauro de Freitas

Formado por ex-membros e apaixonados pela banda Dire Straits, o grupo Dire Straits Legacy irá desembarcar em solo baiano no dia 20 de maio, com uma apresentação única no Armazém Convention, em Lauro de Freitas. A cidade é uma das contempladas pela turnê dos britânicos no Brasil.

No repertório, canções de sucesso consagradas na década de 70, como "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing", "Walk of Life", "Romeo and Juliet".

Os ingressos podem ser adquiridos nos balcões Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site. Até o dia 25 de março, é possível ter acesso ao evento com preço de primeiro lote.

SERVIÇO

O que: Turnê Dire Straits Legacy

Onde: Armazém Convention

Quando: 20 de maio

Atração: Dire Straits Legacy

Vendas: Balcões Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br

Informações: @pida