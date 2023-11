Banda Filhos de Jorge abre ensaios de verão em novembro no Pelourinho | A TARDE

A banda Filhos de Jorge anunciou a data para o início dos seus ensaios de verão. A primeira edição acontece em 9 de novembro, na Praça das Artes, Pelourinho.

No repertório, o grupo promete reunir desde as canções que marcaram história até as mais recentes, como 'Roda A Noite Toda' e 'A Cor do Amor', gravada em parceria com Saulo.

Em 2023, a banda celebra 15 anos e retorna seus ensaios com uma nova nomenclatura: Som De Jorge Zeroseteum.

O evento começa às 19h. Os ingressos no primeiro lote custam R$ 80 e são vendidos pelo Sympla.

SERVIÇO:

O que: Ensaio da banda Filhos de Jorge

Quando: 9 de novembro

Onde: Praça das Artes, Pelourinho

Hora: A partir das 19h

Ingressos: R$80 (1º lote)

Vendas: Sympla