Beatmaker baiano lança EP de Lo-Fi no mercado internacional

Na próxima sexta-feira, 22, chega nas plataformas digitais o EP Passaredo, novo trabalho do produtor e beatmaker baiano Nosllyah. Em seis faixas, o lançamento incorpora influências de salsa, guajira, juntamente com elementos da música brasileira, como o baião, combinandos ao Lo-Fi Hip-Hop e a música eletrônica.

Passaredo será lançado através do selo americano Acrylic Label, que atua incentivando a mistura da música eletrônica com a latina entre os seus artistas. Para o beatmaker, a oportunidade de atuar com um selo internacional contribui muito para seu crescimento no segmento de Lo-Fi.

“Esse EP é com certeza um grande passo na minha carreira, sou um cara de 26 anos aqui da Bahia com um sonho e estou vendo isso acontecer. A Acrylic me deu liberdade criativa para trazer em Passaredo a musicalidade da minha terra, somada aos ritmos hispânicos — cubano, andino, uruguaio. É a música baiana em sua essência e origem para o mundo.” comenta Nosllyah.

O EP está disponível nas principais plataformas musicais nacionais e internacionais (Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Music) e traz a participação de grandes nomes do meio, como o cearense Seuab e o paraibano AxioM-R.

“Eu espero que esse EP leve a galera a se aventurar em uma jornada musical envolvente, cheia de harmonias cativantes e ritmos pulsantes.” finaliza Nosllyah.