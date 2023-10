Bruno Mars precisou abandonar equipamentos para deixar Israel | A TARDE

Em Israel, quando o grupo terrorista Hamas iniciou os ataques, Bruno Mars precisou sair às pressas do país, onde realizava uma turnê. Com isso, o cantor acabou deixando até os equipamentos musicais para trás.

Segundo a Billboard, o artista também teve que cancelar o show que finalizaria a turnê mundial, em Doha, no Catar.

Antes do conflito, Bruno chegou a realizar uma apresentação em Israel, no Yarson Park, com ingressos esgotados. O local é conhecido por ter apenas Madonna e Michael Jackson como artistas que fizeram dois shows com ingressos também esgotados.