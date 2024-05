Buchecha pede doação de sangue para Anderson do Molejo | A TARDE

Buchecha, da dupla com Claudinho (in memorian), fez um apelo por doações de sangue para Anderson Leonardo, membro do grupo de pagode Molejo, que está enfrentando um câncer na região inguinal. Em uma publicação no Instagram, o funkeiro pediu aos seus seguidores que contribuam para a saúde do vocalista, que está hospitalizado.

"Oi gente, tudo bem? Estou passando aqui para pedir a vocês que continuem indo no Hemorio ou num posto de coleta mais próximo pra fazer a doação de sangue, de qualquer tipo, para o nosso querido Anderson Leonardo, que está realmente nesse momento precisando muito", pediu ele.

"A gente conta com com o apoio de vocês. É só falar o código 10473433 e falar que é pro Anderson Leonardo. A gente conta com vocês. Desde já agradeço o carinho e a comoção de todo mundo. Beijos, só love!", finalizou.

Locais para doação

As doações para Anderson Leonardo estão sendo recebidas apenas no estado do Rio de Janeiro, tanto na capital quanto em Petrópolis. Alguns dos pontos de coleta incluem o Banco de Sangue Serum (Centro do Rio), Casa Shopping (Barra da Tijuca), Hospital da Posse Nova Iguaçu e Banco de Sangue Santa Teresa (Petrópolis).

Em outubro de 2022, Anderson foi diagnosticado com um câncer raro na região da virilha. Após um breve período de remissão em janeiro de 2023, ele retornou ao tratamento em maio do mesmo ano. Em fevereiro de 2024, ele foi hospitalizado novamente, submetendo-se a imunoterapia e tratamento para dor, com alta em março após um procedimento bem-sucedido para aliviar a dor.

No entanto, a doença progrediu e Anderson voltou a ser internado em estado grave em seguida. Ele foi transferido para o Hospital Unimed-Rio em condição inconsciente, onde a família foi convocada para uma discussão séria sobre seu estado de saúde. Segundo Andreia Assis, assessora de imprensa do cantor, todos os tratamentos foram realizados, mas não obtiveram o resultado esperado devido à natureza agressiva e rara do câncer.