Caetano Veloso sugere que turnê atual pode ser a última fora do Brasil

Caetano Veloso pode estar se despedindo de turnês internacionais. Atualmente, ele está se apresentando em cidades da Europa e América do Sul com shows do álbum “Meu Coco”, mas afirmou que não pretende mais deixar sua terra natal.

"Acho que esta turnê pode ser a última que eu voo ao redor do mundo. Quero voltar a morar na Bahia e cantar lá todas as semanas — e para quem quiser me ver e ouvir que venha à minha terra", declarou o santo-amarense ao El Observador.

Caetano foi questionado sobre o que recomendaria a respeito do futuro da música brasileira e revelou temor. "O que posso dizer, neste tempo de ChatGPT? Eu não recomendo nada".

Aos 80 anos, ele refletiu sobre a própria história. "Gosto de pensar na casa da minha infância em Santo Amaro. Meus pais, tão amorosos; meus irmãos, meus primos (que eram muitos, todos próximos da idade da minha mãe). E também a vida em Salvador da Bahia, as praias, as cores muito intensas. Eu sabia que ele seria um artista ou um pensador".

Em junho, ele tem shows em cidades do Chile, Argentina e Uruguai. Em julho ele retorna ao Brasil, onde fica até agosto. Em setembro ele retoma a agenda internacional com shows na Espanha, Portugal, Holanda, Mônaco, França, Bélgica e Suíça. Em outubro a agenda é na Alemanha.