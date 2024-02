Cantora de forró e marido caem de ponte e morrem afogados | A TARDE

A cantora de forró Marcinha Sousa e o marido, conhecido como "Ivan da Van", morreram afogados enquanto tentavam atravessar uma ponte na cidade de Jardim, no interior do Ceará. Os corpos foram encontrados na noite desta segunda-feira, 19.

O Corpo de Bombeiros afirmou que as vítimas estavam desaparecidas desde domingo, 18. Os agentes localizaram o veículo do casal dentro de um rio, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte em Bom Sucesso, área rural da cidade.

O município sofreu com uma forte chuva na segunda-feira e a suspeita é que o carro com os dois foi arrastado com a força das águas. Os bombeiros localizaram o casal após a retirada do veículo.

Com 500 mil seguidores nas redes sociais, Marcinha Sousa postava vídeos cantando músicas de forró e piseiro. Em novembro de 2023, ela divulgou o clipe da música "O mundo dá voltas".

Marcinha é irmão do também cantor Fernando Pisadinha. Ele estava viajando para São Paulo quando soube do falecimento da irmã e do cunhado.