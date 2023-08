Cantora Ýummi lança música 'Baby baby' e anuncia videoclipe

A música “Baby baby”, da cantora baiana Ýummi, já está disponível em todas as plataformas de streaming. A artista anunciou ainda que a canção deve ganhar, em breve, um videoclipe.

Ýummi conta que a música é um reencontro com sua essência após o fim de um relacionamento que a deixou instável emocionalmente. "A gente começa a se encontrar de novo, começa a ver que a gente é único e que aquela pessoa só não conseguia ver isso, e quem perdeu na verdade foi ela”, disse.

Segundo ela, a música representa um reencontro com seu brilho e sua energia. "Sou eu entrando num acordo comigo mesma que não sou só eu que perco as pessoas, que eu também sou uma grande perda. Essa música tá muito fora da minha zona de conforto, essa coisa mais pop anos 80, uma vibe mais elétrica, com sintetizadores e muita guitarra, pop rock. Mas eu gostei tanto e me passou uma energia tão boa que eu resolvi fazer ela acontecer".

A canção é produzida por Ýummi e seu pai, Paulo Adachi, arranjador de outros artistas, à exemplo da banda Chiclete com Banana. A faixa tem assinatura de Marcos Cuper na mixagem e masterização.