Carlinhos Brown é anunciado como uma das atrações do Afropunk

Um dos maiores eventos de cultura negra do Brasil, o Afropunk só acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque de Exposições, mas já foi confirmada mais uma atração. Carlinhos Brown comemora no primeiro dia do festival os seus 27 anos do álbum Alfagamabetizado, lançado em 1996.

O disco de samba-reggae e axé music teve canções marcantes, como “A Namorada”, “Quixabeira” e “Cumplicidade de Armário”, como um passeio pela carreira do cantor, compositor e multi-instrumentista.

O baiano se apresenta no mesmo dia que o rapper Djonga e da funkeira Tati Quebra Barraco. Os ingressos do evento custam entre R$ 85 e R$ 195, a depender do ingresso (inteira ou meia entrada) e local escolhido (pista ou lounge).

Também há a possibilidade de comprar os passaporte, que garante a entrada nos dois dias de shows. O preço para esta opção varia entre R$ 136 e R$ 312.

18 de novembro

Djonga

Tasha e Tracie convidando Tati Quebra Barraco

Carlinhos Brown canta Alfagamabetizado

19 de novembro

Alcione convidando Mangueira

VANDAL

Karen Francis

BaianaSystem convidando Patche Di Rima & Noite e Dia

AJULIACOSTA