Cervejaria homenageia mulheres com show e cerveja artesanal | A TARDE

O mês de março, dedicado à celebração das mulheres, contará com o retorno do projeto “Donas da Proa Toda". A iniciativa da Proa Cervejaria, em Lauro de Freitas, convida o público para uma noite com cerveja artesanal, música e design, tudo empoderado pela presença feminina.

O evento ocorre nesta sexta-feira, 8, a partir das 17h. Para animar a noite, a cantora Bela Martinss sobe ao palco com seu repertório que mistura MPB, samba e bossa nova com um toque pop.

A grande novidade deste ano é a parceria com a Motora, que resultou no lançamento de uma nova cerveja em lata da Proa. Os ingressos para o projeto já estão à venda na plataforma Sympla.





Serviços Evento: Donas Da Proa Toda Data: 08 de março de 2024 Horário: A partir das 17h Local: Fábrica da Proa Cervejaria – Lauro de Freitas Ingressos: Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/donas-da-proa-toda