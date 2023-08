CineSom homenageia Pitty com show de Jany e exibição de filmes

Buscando proporcionar uma compreensão mais profunda das influências artísticas e da trajetória da cantora Pitty, o CineSom traz nesta sexta-feira, 18, uma homenagem à cantora baiana, com show da artista soteropolitana Jany e exibição do documentário "Do Ventre à Volta", de Pitty em parceria com Otávio Sousa (14 min) e o filme "Versos de um Crime", de John Krokidas (104 min).

Jany e sua banda prometem levar o público para uma viagem, através das interpretações dos sucessos da carreira de Pitty. O projeto CineSom tem como objetivo proporcionar uma experiência única de fusão entre o cinema e a música, criando uma atmosfera intimista e envolvente para os espectadores.



O show Pitty por Jany e Banda, acontece na Sala de Arte Cinema do Museu (Corredor da Vitória) em Salvador. Nesta sexta-feira, dia 18 de agosto. Os ingressos estão disponíveis para compra através do número de WhatsApp: 71 9 9981-7560.





Serviços Data: Sexta-feira, 18 de agosto de 2023 Local: Sala de Arte Cinema de Museu (Corredor da Vitória, Salvador) Horário: 20h30 Ingressos: Disponíveis pelo WhatsApp: 71 9 9981-7560