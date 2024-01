Com protagonismo feminino, Lioness Festival celebra o Reggae no Pelô | A TARDE

O Lioness Festival retorna para sua segunda edição, colocando em evidência as vozes femininas que influenciam a cena da reggae music. O evento, marcado para a sexta-feira, 5 de janeiro, às 19h na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, inaugura o calendário de alternativas e independentes na cidade.

Idealizado para celebrar a presença feminina no reggae, o festival apresenta um line-up exclusivamente feminino com as artistas baianas Danzi, Renata Bastos e uma terceira atração a ser escolhida pelo público. Ingressos populares a R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) estão à venda pelo Sympla, com meias promocionais disponíveis até 31 de dezembro.

Promovido pela Gato Dourado Produções, o Lioness Festival destaca-se como iniciativa pioneira em Salvador, buscando promover a igualdade de gênero no cenário local do reggae.

"O Lioness Festival nasceu do desejo de dar protagonismo às mulheres, com especial atenção às que produzem música reggae, e com a missão de se tornar uma importante vitrine anual deste recorte específico da cena nacional e internacional”, conta Bruna Moitinho, diretora da Gato Dourado Produções.

Danzi, de Salvador, retorna pela segunda vez, fusionando Reggae, Rap, Jazz e R&B. Reconhecida por sua escrita e flow imponentes, suas mensagens conscientes sobre questões sociais e empoderamento feminino proporcionam uma experiência enriquecedora.

Estreando no line-up do Lioness, Renata Bastos, figura querida no cenário de reggae em Salvador, apresenta composições autorais e homenageia clássicos do reggae nacional e internacional, misturando o tempero da Bahia com influências jamaicanas, refletindo autenticidade e essência em um repertório cada vez mais conectado com suas raízes.

SERVIÇO:

Lioness Festival - 2ª edição (@lionessfestivaloficial)

Atrações: Danzi, Renata Bastos e nome a confirmar.

Data: 5 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Praça Tereza Batista - Pelourinho

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), com meia promo para todos até 31/12 e ingresso duplo promo R$ 30.

Vendas: Sympla -

Realização: Gato Dourado Produções