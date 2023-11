"Como travesti preta, é meu direito estar aqui", diz Lunna Montty | A TARDE

Lunna Montty performou no palco do Afropunk na noite deste domingo, 19, último dia do evento. No Parque de Exposições, em Salvador, a modelo e coreógrafa falou da importância de marcar presença em uma iniciativa que visa a valorização e reconhecimento da cultura negra.



"Como travesti preta, da preferia, é meu direito estar aqui", disse a artista, que lançou passos em sincronia com a música eletrônica.

Lunna se apresenta no segundo dia do festival | Foto: Vinicius Viana | Portal Massa!

A 3° edição do Afropunk Bahia, maior festival de cultura e música negra do mundo, começou no sábado, 18, e temrina neste domingo, 19, com uma série de apresentações no Parque de Exposições, em Salvador.

Nomes como Carlinhos Brown, Gabi Amarantos, Djonga, Tati Quebra Barraco e Victoria Monét marcaram presença nos dois palcos do evento: o Gira e o Agô.