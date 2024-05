É o Tchan anuncia primeira edição do “Tbt do Tchan” | A TARDE

O clima de nostalgia vai tomar conta da Arena Parque Santiago no dia 9 de junho, com a primeira edição da festa “Tbt do Tchan”.

A banda, que fez sucesso nos anos 90 e 2000, subirá ao palco com um repertório especial, feito para embalar os passos da galera e matar a saudade de quem “ralou muito o tchan”.

Trazendo em seu setlist sucessos como “Pega no Bumbum”, “Na Boquinha da Garrafa”, “Ralando o Tchan”, “Tomada”, “Tchan na Selva”, “Paquerei” e muitos outros hits, a banda liderada pelos cantores Compadre Washington e Beto Jamaica promete sacudir tudo.

Os ingressos estão sendo vendidos na Bilheteria Digital e nos balcões Pida do Salvador Shopping, Shopping Paralela, Shopping Piedade e Salvador Norte Shopping.





Serviços O que: Tbt do Tchan Quando: 9 de junho Onde: Arena Parque Santiago Atrações: É o Tchan e convidados Informações: @pida Vendas: Bilheteria Digital e nos balcões Pida do Salvador Shopping, Shopping Paralela, Shopping Piedade e Salvador Norte Shopping