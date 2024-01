Em valorização à cultura baiana, Som na Praça traz uma edição especial | A TARDE

Verão combina com música, amigos e uma boa dose de swing baiano. O combo é a aposta do Projeto Som na Praça do Shopping Center Lapa, que nesta edição traz uma programação típica de uma estação quente, com muito pagode, samba e axé. Os shows gratuitos e aberto ao público acontecem durante toda a semana, de segunda a sexta, das 18h às 20h e aos sábados, de 17h às 19h, na Praça de Alimentação - piso L3.

A edição de verão traz artistas locais com um repertório bem especial. Às segundas, quem abre a programação é Duda Menezes com melhor do axé dos anos 90. No repertório, canções com “Swing da Cor”, interpretado por Daniela Mercury e “Bom demais” da banda Araketu são as apostas de “casa cheia”. Nas terças, o pagode é comandado por Alessandro Paiva.

E se você adora um MPB, Eduardo Pires chega com os clássicos para aquecer os corações. O pré sextou é bem eclético com a dupla Jamile e Jil, com gêneros diversos da música baiana. Na sexta, o clima de romance toma conta do show interpretado por Eli Ribeiro. Já os sábados, o samba no pé fica por conta de Neia Santana, com os melhores ritmos embalados pelo Mestre Riachão, Mariene de Castro e outros influentes do ritmo.

Excepcionalmente no feriado do Senhor do Bonfim, celebrado na próxima sexta, dia 11, a apresentação acontece das 16h às 18h.

Programação completa:

Segunda: Duda Menezes – 18h às 20h.

Terça: Alessandro Paiva – 18h às 20h

Quarta: Eduardo Pires – 18h às 20h

Quinta: Jamile e Jil - 18h às 20h

Sexta: Ely Ribeiro - 18h às 20h

Sábado: Neia Santana - 17h às 19h

Serviço:

O quê: Som na Praça

Local: Praça de Alimentação - 3° Piso

Horário: segunda a sexta (das 18h às 20h) | sábado (das 17h às 19h)

Evento gratuito