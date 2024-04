Estrutura que levantava sertanejo despenca com o cantor durante show | A TARDE

O cantor Victor Hugo, da dupla com Diego, teve um susto ao entrar no palco para um show quando a estrutura que o levantava para iniciar a performance despencou, levando-o ao chão.

O próprio compartilhou um vídeo da situação nas redes sociais, brincando: "É porque eu não caio mais em papinho de ex".

Apesar do incidente, o cantor está bem, como confirmado no vídeo. Internautas reagiram de maneiras diferentes, alguns brincando com a situação e outros demonstrando preocupação.

Confira o vídeo.