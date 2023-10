Ex-integrantes da Legião Urbana fazem show na Concha neste domingo | A TARDE

As décadas passam e o legado da Legião Urbana segue firme e forte, se renovando a cada geração. Amanhã, os soteropolitanos têm mais um encontro com esse rico repertório de canções para a juventude no show As V Estações, com o duo Dado & Bonfá, na Concha Acústica do TCA.

Como o título deixa entrever, este show tem repertório centrado nos álbuns As Quatro Estações (1989) e V (1991).



No palco, os membros originais Dado Villa-Lobos (guitarra) e Marcelo Bonfá (bateria) são acompanhados por André Frateschi (vocal), Mauro Berman (diretor musical e baixo), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados).



Fazer este show era um desejo antigo do duo, que já tinha excursionado com a banda fazendo o repertório dos álbuns que precederam esses dois, que são os três primeiros da Legião. “Começamos em 2015, com o álbum Legião Urbana, que fazia 30 anos. Depois, em razão da receptividade ,fizemos o Dois, junto com o Que País É Esse. A pandemia nos impediu de apresentar o Quatro Estações. Então agora, atendendo a pedidos, unimos o V, pois chegou a sua vez”, conta Marcelo Bonfá.



“São duas horas de espetáculo e, enfim, é muito incrível misturar essas canções todas e os grandes sucessos”, acrescenta Dado Villa-Lobos.



Na época, o Quatro Estações representou um ponto de virada para a Legião. Um clima meio pesado acompanhou a turnê do Que País É Este, o que culminou em um quebra-quebra generalizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Era preciso mudar. E eles mudaram. “Na verdade, o que foi importante, depois da questão em Brasília, a gente encerrou a excursão e se concentrou para fazer um novo disco. E o novo disco não teria nada a ver com o que a gente tinha acabado de fazer. Então, a gente se concentrou em fazer canções com uma estética mais, como posso dizer, mais elaborada, mesmo. E com bandolim, com teclados e com uma guitarra de 12 cordas, e falando da espiritualidade, Buda, Tao Te Ching, a Bíblia, Camões, tem tanta coisa ali nessa questão de sair do plano terreno e tentar ir para um plano mais espiritual”, detalha Dado.



“Foi realmente uma virada de página e a gente chegou a um lugar, a gente amadureceu, digamos assim, com tudo que tinha acontecido um ano antes”, observa o guitarrista.



Legião de ‘baby sitters’



Uma história curiosa sobre a atual formação da banda que acompanha Dado & Bonfá é como o ator André Frateschi se tornou o vocalista. Filho da atriz Denise Del Vecchio, André acompanhava a mãe em uma turnê conjunta da peça Feliz Ano Velho com a Legião Urbana em 1985. “A peça acontecia e depois a Legião chegava e tocava. E o André, enquanto a peça acontecia, ficava no nosso camarim. Esse menino de 10, 11 anos de idade. A gente ficava tomando conta dele enquanto a peça rolava, tipo baby sitters. E depois a gente subia no palco e ele estava lá, sempre presente” conta Dado.



Só em 2014, durante um projeto de covers dos Beatles que rodou o Brasil, eles se reencontraram: “Aí ele entrou no ensaio, lá no estúdio Nas Nuvens, do Liminha, que era o diretor do espetáculo. E cantou Oh, Darling. Eu falei, ‘caralho, quem é esse maluco que está cantando desse jeito? Aí no intervalo ele falou: ‘Dado, cara, eu sou o André, filho da Denise’”, relata o músico.



No ano seguinte, Dado não teve dúvidas em convidar o ator/cantor para o projeto com Bonfá. “Ele estava fazendo um seriado chamado Magnífica 70 (HBO). E o diretor era o Cláudio Torres, irmão da Fernanda Torres. Aí, a gente pede pra ele: ‘Cara, libera o André?’. Ele respondeu: ‘Deixa comigo. Vou matar o André no seriado e aí ele vai com vocês’”, ri.



“Realistas esperançosos”, à moda Ariano Suassuna, tanto Dado quanto Bonfá são cuidadosos ao falar do atual momento no Brasil. O que realmente os move é seguir fazendo o que amam e reencontrar o público: “A gente vive um outro momento. E é isso. É viver os momentos, o presente, sempre. E acreditar sempre que o sol amanhã vai nascer e bater na janela do seu quarto. ‘E aí, vamos fazer o quê?’ Vamo para Salvador tocar na Concha Acústica, que é a melhor coisa que a gente tem para fazer’”, conclui Dado. Com razão.



‘Dado & Bonfá: As V Estações’ / Domingo, 18h / Concha Acústica do TCA / R$ 180 e R$ 90 / Camarote:



R$ 280 e R$ 140 / 16 anos