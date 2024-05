Fã de Madonna, Daniela Mercury mostra bastidores de show da diva pop | A TARDE

A cantora Daniela Mercury foi uma das homenageadas por Madonna no show em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em seu Instagram, a baiana mostrou os bastidores da apresentação e se mostrou uma verdadeira fã da rainha do pop.

>>> Madonna homenageia brasileiros vítimas da AIDS

Ao lado da esposa Malu Verçosa Mercury, Daniela chegou cedo à praia de Copacabana e aproveitou também a apresentação do DJ Diplo. Nos stories, ela compartilhou o backstage e também fotos de Madonna interagindo com a plateia.



“Estou em êxtase com esse show fantástico de Madonna que tive o privilégio de assistir de dentro do palco junto com os fãs mais fãs do mundo”, disse.



Além disso, Daniela falou da emoção de ser uma das homenageadas pela diva. Ela afirmou que sentiu alegria e que foi uma honra. “Meu coração pulou quando vi minha imagem no telão desse show histórico. Minha vida passou pela minha frente. São 40 anos de carreira, porra”, disse.



“Senti uma alegria, uma honra e uma emoção difíceis de descrever ao receber esse reconhecimento generoso de Madonna. Ela é genial e, sem dúvida, a maior, mais talentosa, inteligente e potente artista pop do mundo”, escreveu.

