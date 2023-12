Fãs atiram garrafas no palco após show de MV Bill ser interrompido | A TARDE

A apresentação de MV Bill no Rap Game Salvador acabou no centro de uma polêmica. O artista e os fãs foram pegos de surpresa depois que o show foi interrompido pela produção do evento, na madrugada deste domingo, 17, enquanto ele ainda estava no palco.

O carioca foi a última atração do festival, que começou na tarde de sábado, 16, na Arena Fonte Nova. A interrupção aconteceu após o rapper passar alguns minutos do horário programado. Indignados, fãs chegaram a lançar garrafas de água e até baldes utilizados para os combos de cerveja no palco.

Algum tempo depois, o artista se despediu da plateia com semblante de reprovação. Assista aos vídeos abaixo:





Reprodução | Redes Sociais





Reprodução | Redes Sociais

Nas redes sociais, muitos fãs reclamaram da situação.

"Inacreditável o que fizeram com MV Bill no Rap Game Festival. Som péssimo, ele saiu do palco no meio do show. Apoiado demais, se a produção não respeitou a trajetória do cara, ELE SE RESPEITOU. Máximo respeito", publicou um fã. Não existe lei, horário, programação, NADA NO MUNDO QUE POSSA JUSTIFICAR DESLIGAR O MICROFONE DE MV BILL", disse outro.

Evento se pronunciou

Com a repercussão, a assessoria do Rap Game divulgou uma nota lamentando o ocorrido. O evento afirmou que a sonorização foi desligada por "órgãos superiores". O cantor não se posicionou oficialmente.

Leia o posicionamento na íntegra:

"MV Bill, você sabe o quanto foi e ainda é difícil ocupar esses espaços, mas estamos chegando!

Você é muito especial para o nosso festival. Queríamos fechar com chave de ouro, mas nem tudo está sob nosso controle!

E, assim, na última música, às 1h40, com dez minutos de tolerâncias, conforme contrato, a sonorização do festival foi desligada pelos órgãos superiores.

Máximo respeito tio Bill e Kamilla CDD".