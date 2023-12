Festival da Educadora FM homenageia Nelson Rufino | A TARDE

Verdade, conhecida na voz de Zeca Pagodinho, Todo Menino É um Rei, cantada por Roberto Ribeiro e Uma Prova de Amor são algumas canções clássicas de Nelson Rufino que fazem parte da história do samba.

Neste próximo sábado, o sambista vai ser o homenageado do Festival de Música Educadora FM, na noite de premiações da 21ª edição, e fará um show com a participação das intérpretes Roberta e Sá e Teresa Cristina.

Com mais de 60 anos de carreira e aos 81 de vida, o compositor soteropolitano começou nas agremiações de samba no Tororó e já foi gravado por nomes como Alcione, Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira. Dono de voz rouca que tem muita história, Rufino é uma referência no samba da Bahia, com raízes “salvadorenhas” – como gosta de brincar, e do Recôncavo.

“Existe um hábito no mundo da homenagem póstuma que ganha mais força do que a homenagem ao ser em vida. Mas o menino da Curva Grande do Garcia, que carregou água na fonte, está vivo e com a caneta na mão. Graças a Deus estou aqui para essa consagração em vida. Eu estou muito honrado por essa homenagem da Educadora. Realmente, muito feliz com esse reconhecimento, porque é um legado mesmo”, ressaltou Rufino.

Finalmente cantando juntos Todo Menino É Um Rei, Tempo Ê e Amuleto da Sorte vão estar presentes no show do sambista que divide o palco com Roberta Sá e Teresa Cristina, artistas que já gravaram canções de Nelson.

Com direção musical de Sérgio Miller e produção do seu filho Carlinhos Rufino, o show será um passeio pela trajetória de sucesso do cantor.

“O Nelson tem aquela característica própria. Todo samba que você escuta e fala assim ‘poxa, que samba bom’ você vai ver e é de Nelson Rufino. Então,eu acho que,desde muito cedo, quando comecei a gostar de samba, Rufino sempre foi um nome que mexeu como meu imaginário. Eu gosto muito de cantar canções dos outros, o olhar do outro me interessa, me comove e o Nelson sempre foi esse compositor que fez essas músicas de amor arrebatadoras”, conta a cantora Roberta Sá.

Roberta Sá, intérprete e compositora do samba, trará aos palcos do festival a canção Pago Pra Ver, gravada com Zeca Pagodinho em seu álbum Sambasá, lançado em 2022, para reverenciar o compositor baiano.

A artista, que vai completar 20 anos do seu primeiro trabalho Braseiro, tem um pé no samba desde o início da sua trajetória, com um carinho especial pelo samba baiano.

“Sou apaixonada pelo samba da Bahia.O jeito que o baiano faz samba é especial, essa ligação com o samba de roda. Mexe realmente comigo, com meu corpo, meu coração e me atrai muito. Eu gosto de cantar Rufino, me faz muito bem sabe, e eu acho que a Bahia, ela tem essa característica para quem vai aí nessa terra e se envolve com ela e o samba de roda”, explica Roberta.

Filho das batucadas

Nascido na rua da Curva Grande do Garcia, Salvador, Nelson Rufino começou desde bem cedo na batucada compassada do samba. Em 1963, fez Postais da Bahia, o primeiro samba enredo para uma escola de samba no Desfile do Tororó,que saiu vencedora. “Aos 15 anos, eu tive minha primeira batucada: Filhos de Mangueira, porque meu pai tinha um grupo de samba, Turma de Mangueira. Costumo dizer que eu sou uma resultante do carnavalesco Seu Genésio, meu pai, e da minha mãe, que é do Recôncavo”, narra.

O sambista construiu uma grande relação com músicos da Bahia e também por todo o Brasil. A festejada cantora carioca Teresa Cristina, uma das protagonistas do samba do Rio, tem Rufino como uma referência importante na história dela, mas é a primeira vez que estará dividindo o palco com o cantor.

“Há poucos meses eu fui fazer um show e Teresa Cristina estava na plateia. Tenho um ‘querêquequê’ por ela, essa vontade de me aproximar. Até que o destino pintou o momento certo para a gente se conhecer,que vai ser nessa festa sábado. Vai ser lindo, estou preparando o coração”, afirma o sambista.

Novas caras da música

O 21º Festival da Educadora FM, rádio importante da cidade, vai premiar seis vencedores, escolhidos pela Comissão Julgadora, que receberão prêmios de R$ 9 mil e R$ 16 mil, para a melhor música, melhor arranjo e melhor intérprete, nas categorias música instrumental e música com letra. A ideia do festival é apoiar o crescimento de novos artistas da música popular na cidade.

“O que a gente pode esperar de um trabalho como artista assim é que ele se multiplique, que ele dê frutos para outras pessoas e outros artistas, para que o que a gente mais ama frutifique a cultura brasileira. Esses prêmios que reverenciam a cultura brasileira e os jovens que estão chegando é muito importante. O caminho da música é um caminho de autoestima dessa juventude”, afirma Robertá Sá.

“Que dessa garotada nova possam brotar mais Batatinhas, Riachões e Rufinos. Que eles tenham perseverança, porque não é fácil, não é só para a cantoria , o compositor, mas todo trabalho precisa de perseverança”, destaca o compositor.

Os ingressos para o Festival de Música Educadora FM já estão à venda pela plataforma

Sympla. Os portões abrem às 17h30 e as premiações iniciam às 19h.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.