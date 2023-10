Festival Dois de Julho-Filarmônicas da BA abre inscrições para bandas | A TARDE

O "Festival Dois de Julho-Filarmônicas da Bahia" está com inscrições abertas até o dia 27 de outubro para seleção de bandas. O concurso é voltado, exclusivamente, para pessoas jurídicas.

A inscrição é gratuita e será em etapa única, através do preenchimento do formulário online no site da Secretaria de Cultura do Estado, acompanhado de link do drive com a documentação para habilitação e do material artístico.

As bandas filarmônicas devem possuir, no mínimo, dois anos de atuação na área. Serão contratadas 12 bandas com até 41 integrantes. Cada uma das atrações selecionadas receberá cachê de R$ 20 mil.

Em 2022, a primeira edição do festival levou mais de 1,5 mil de pessoas aos largos do Pelourinho. O Festival Dois de Julho Ano II está previsto para os dias 9 e 10 de dezembro, com apresentações musicais no Pelourinho, em Salvador.

Dúvidas sobre o edital podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].