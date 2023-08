Festival Latinidades promove empreendedorismo negro

O segundo dia do 16º Festival Latinidades reuniu atrações nacionais e internacionais no II Concerto Internacional contra o Racismo: Pelos Direitos das Mulheres Negras na tarde deste sábado, 29. A praça Quincas Berro D'Água, no Pelourinho, em Salvador, é palco da programação que começou na sexta, 28, e segue até este domingo, 30, com entrada franca.

O evento já passou por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro e tem o objetivo de ampliar a visibilidade do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha no Brasil. A realização é do Instituto Afrolatinas, com patrocínio do Governo da Bahia, por meio das secretarias de Promoção da Igualdade Racial, dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), de Cultura (Secult) e de Turismo (Setur), além da Natura Musical e apoio do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa).

“Faz parte de todo processo de atração de grandes eventos para o nosso estado, para Salvador e, sobretudo, aqui para Centro Histórico, esse espaço com todo significado político e cultural de resistência. É uma alegria muito grande está recepcionando o Festival Latinidades, que celebra toda a potência que é a contribuição das mulheres negras na América Latina e no Caribe. Então, a gente fez uma junção de várias secretarias para poder fechar com chave de ouro o nosso Julho das Mulheres Negras”, declarou a titular da Sepromi, Ângela Guimarães.

No Concerto Internacional se apresentaram a Banda Panteras Negras, Slam das Minas Bahia, Vox Sambou (Haiti), Enio IXI, La Dame Blanche (Cuba) Rocky Dawuni (Ghana), Shirley Campbell (Costa Rica), William Cepeda (Puerto Rico) e Masauko Chipmbere (EEUU/Malawi).

“Nós estamos muito felizes de estarmos aqui representando todas as mulheres negras que fazem música instrumental em Salvador e na Bahia. A gente vem cada vez mais buscando o nosso espaço neste segmento instrumental, demarcando esse espaço para as mulheres negras”, sintetizou Aline Santana, baterista da banda Panteras Negras, um movimento de música instrumental, formado por mulheres negras, LGBTQIAP+.

Empreendedorismo

A Feira Bahia Afro também promove o empreendedorismo negro dentro da programação do festival. Bijuterias, bolsas, turbantes, óculos, artesanatos diversos e um espaço de autocuidado, com massagem, manicure e outros serviços estão sendo oferecidos.

“Eu trouxe peças contemporâneas inspiradas na África, na questão racial e na autoafirmação de mulheres e homens pretos que no dia a dia não encontram roupas que traduzam a sua identidade. O festival é incrível, tem gente incrível, pessoas de todo lugar, pessoas de Salvador inteiro, passeando, vendo nossas coisas e é uma oportunidade de mostrar o que a gente tem”, pontuou a estilista Gabriele Olavo, uma das expositoras.

Seminário

Simultaneamente, o Seminário Coletivo das Juristas Negras aconteceu durante todo o dia no Museu Eugênio Teixeira Leal, também no Pelourinho. Entre as discussões, temas como racismo na infância, maternidade negra, mulheres e cárcere, arte e justiça e ancestralidade. “A nossa ideia principal, nosso foco, é falar da diversidade de mulheres negras porque a gente entende que é importante trazer o Direito de uma forma descomplicada para populações tão agredidas pela sociedade”, afirmou Monique Damas, diretora-executiva das Juristas Negras.

Encerramento

A programação do último dia do festival acontece, neste domingo, 30, no Museu Eugênio Teixeira Leal e contará com o seminário ‘Desafios da Democracia no Brasil: Violência de Gênero e Raça na Política’, das 8h às 18h. Às 14h, o Unfpa lança a publicação ‘Da Lei do Ventre Livre aos dias atuais: Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras no Brasil sob uma perspectiva histórica’. Às 16h, ocorre a pré-estreia do documentário ‘Corpos Invisíveis’. Os ingressos e programação completa estão disponíveis aqui.