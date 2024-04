Filho e mãe de Michael Jackson brigam na Justiça por espólio do cantor | A TARDE

O filho mais novo de Michael Jackson, Blanket, e Katherine Jackson, mãe do astro do pop, travaram uma briga na Justiça pelo espólio do artista. O jovem de 22 anos tenta impedir que a avó use o patrimônio para pagar uma ação contra John Branca e John McClain.

De acordo com a People, Blanket alega na Justiça americana que o espólio de Michael Jackson não será “beneficiado” ao ser usado para ajudar a mãe do artista no processo.

O processo em questão trata-se da venda de um catálogo de Michael Jackson por US$ 600 milhões para a Sony.



No primeiro processo, Bigi e Katherine eram contra a venda. Após o juiz decidir que o acordo poderia seguir, a avó impôs um recurso e pediu que o espólio de Michael pagasse as contas legais.

“Dadas essas probabilidades, Bigi decidiu não desperdiçar recursos para participar de uma apelação. No entanto, Katherine decidiu recorrer da decisão deste tribunal. Essa decisão não beneficia os herdeiros”, diz a defesa de Bigi.