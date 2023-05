Grupo de choro Massaranduba faz show em Salvador

O grupo Massaranduba se apresenta neste domingo, 28, às 13h, no Batatinha Bar, nos Aflitos, com ingressos a R$15. No repertório, clássicos do Chorinho, eternizados nas obras de artistas consagrados como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, K-Chimbinho, entre outros.

O Massaranduba foi criado em 2016 por jovens músicos, atuantes no cenário cultural da capital baiana, com a intenção de enaltecer e explorar a música popular brasileira a partir do chorinho, declarado, em 2012, como Patrimônio Cultural Carioca. É formado por Caio Brandão (violão), Jarder Ryan (clarineta) e Tadeu Maciel (pandeiro).

SERVIÇO

O que: Show do grupo de choro Massaranduba

Quando: Domingo (28), às 13h

Onde: Batatinha Bar. Ladeira dos Aflitos, 68, Centro

Contato para entrevista: (71) 99110-1698, Tadeu Maciel.