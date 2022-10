Halloween Congrats Hall terá festa temática nesta segunda

Após uma parada devido ao período da pandemia, o Halloween Congrats Hall completa sua 5° edição de sucesso na capital baiana nesta segunda-feira, 31. A festa, cheia de temas sombrios e traje típico, será realizada a partir das 20h, no espaço de eventos Congrats Hall, localizado na Avenida Paralela.

A lista de “travessuras” conta com show de Vitêra e apresentação da Família Borges, além do som do DJ Vini e do irreverente DJ Fabão. Para as doçuras, salgados, refrigerante e água estão inclusos no valor do ingresso, além de uma mini praça de alimentação com opções disponíveis para venda.

“Não poderíamos deixar de fazer o Halloween do Congrats que já virou tradição, e também dos nossos amigos, clientes e parceiros”, ressaltou Iedla Lemos, diretora do Congrats Hall.

Os ingressos custam a partir de R$ 180. Mais informações podem ser consultadas através do telefone 71 3366-5000.

Serviço

O que: 5ª edição do Halloween Congrats Hall

Quando: 31 de outubro (segunda-feira)

Onde: Espaço de Eventos Congrats Hall - Avenida Paralela (ao lado das Faculdades Unifacs e Área 1)

Atrações: Vitêra, Família Borges, DJ Fabão e DJ Vini

Ingressos: R$ 180,00 (valor de casadinha) | R$ 100,00 (valor individual) - cortesia de água, refrigerante e salgados

OBS: mini praça de alimentação com vendas disponíveis de bebidas e comidinhas

Vendas: no local

Pagamento: por PIX

Informações: 71 3366-5000

Classificação: a partir de 14 anos

Instagram: @congratshall