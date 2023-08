João Gomes confessa ter parado de beber após conselho de Ivete

O cantor João Gomes, em conversa com Ivete Sangalo, confessou que não consome bebida alcóolica há um mês e agradeceu a cantora pelos conselhos que recebeu. “Oh, meu amor, eu lhe agradeço demais, porque um talento como esse não pode deixar de lado”, respondeu a Rainha do Axé ao novo pai.

A conversa ocorreu nos palcos do Festival Fortal, em Fortaleza, Ceará. “João, você tá com 21 anos, uma carreira tão promissora, comendo água toda hora? Não! Deixa um dia lá do final de semana, mas toda hora não”, declarou a cantora. E completou, “um talento como você a gente quer pra vida toda”.

Veveta fez menção às oportunidades diversas que ela recebeu em sua carreira como cantora, mas ressaltou a importância das escolhas em moldar seu caminho. “Hoje eu sou uma mulher completamente segura da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça, e a minha energia, que é inconfundível, graças a Deus, eu agradeço a essas escolhas.”

Ela deu a entender que o conselho que ela deu ao cantor veio de experiências e aprendizados próprios. “Tudo que a gente aprende de bom a gente tem que compartilhar com as pessoas que a gente ama, e eu te amo muito”

Além disso, os dois confirmaram que lançarão, em breve, música juntos.

