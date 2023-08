Jorge Aragão sobre retorno aos palcos: "É um renascimento"

O cantor e compositor Jorge Aragão se emocionou ao falar sobre o tratamento que enfrenta contra um câncer e o período em que precisou ficar afastado dos palcos. A declaração do sambista ocorreu durante entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

"Minha cabeça não conseguiu até hoje assimilar tudo. Numa sexta, eu tinha que viajar para poder cantar. No sábado de manhã estava internado com um 'Linfoma não Hodgkin', palavras que eu nunca ouvi falar.", disse o cantor.

O início do tratamento, Jorge Aragão fez internado no hospital e respondeu muito bem, o cantor falou das mudanças físicas que está passando. "O cabelo caindo todo, a barba acho... acho não, já está caindo, eu devo perder. Eu não me conheço, eu não sei quem é o Jorge sem barba".

Ao tirar o chapéu e mostrar a cabeça completamente careca, o sambista não conteve a emoção e chorou. "(Esse choro) faz bem, faz bem. Esse sou eu. É um renascimento", desabafou.

No último domingo, Jorge Aragão fez uma apresentação em Madureira, no Rio de Janeiro. O show foi o primeiro depois do diagnóstico. Os médicos o aconselharam a não parar de trabalhar durante o tratamento, que deve durar três meses.

"A gritaria que eu ouvia, a energia que subia... O pessoal ficou muito tempo gritando. (Eu estava) em uma cama de orações e energias boas muito fortes para mim, que me fizeram caminhar até a frente do palco. Ali, eu não aguentei. Eu estou vivo", concluiu o artista.